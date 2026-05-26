Giro de Italia: Jonas Vingegaard ganó con la Maglia Rosa en los Alpes suizos; Thomas Silva llegó a media hora

Luego del tercer y último día de descanso del lunes, el pelotón del Giro de Italia cruzó la frontera norte de "la bota" para recorrer este martes los Alpes suizos: fueron 113 kilómetros por la etapa 16 entre Bellinzona y Carì, de máxima dificultad porque los ciclistas debieron atravesar cuatro largos puertos de montaña (dos de segunda y dos de tercera categoría). Para finalmente llegar en un puerto de primera categoría: un ascenso de 11,7 kilómetros al 7,9% de desnivel promedio, con pendientes que llegaron al 13%.

Como era previsible, ganó el favorito: Jonas Vingegaard del Visma | Lease a Bike. El danés, que porta la Maglia Rosa desde la etapa 14, se despegó del grupo de punta cuando faltaban poco más de 6 kilómetros para meta —en la parte más dura del último ascenso— y llegó en solitario para celebrar su tercera victoria de etapa en este Giro.

Más de un minuto después llegaron el austríaco Felix Gall (Decathlon), el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA), el neerlandés Thymen Arensman (INEOS) y el canadiense Gee-West Derek (Lidl-Trek), en ese orden.

Vingegaard se consolida en la cima de la general individual, 4:03" por delante de Felix Gall y 4:27" sobre Thymen Arensman. Visto el dominio que ha demostrado en las montañas, parece muy difícil que alguno de sus más próximos contrincantes pueda arrebatarle al danés la victoria general de este Giro de Italia, salvo que pase una catástrofe.

Cómo le fue al uruguayo Thomas Silva

Por su perfil montañoso, la de este martes no era una etapa adecuada a las características de Thomas Silva Coussán y por lo tanto optó por rodar en el pelotón y así guardar energía para las cinco etapas que restan de carrera.

El corredor uruguayo pasó el día sin mayores dificultades y arribó a meta en un grupo de 20 corredores a 30:23", en la posición 126 de la etapa. En la general está en el puesto 73º a 2:33:04".