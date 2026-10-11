Fútbol Sala: Nacional le ganó el clásico a Peñarol, se quedó con la Copa de Oro y es campeón uruguayo

El fútbol sala de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene nuevo campeón y es el Club Nacional de Football que, después de ocho temporadas de sequía, cortó la racha de siete títulos al hilo del Club Atlético Peñarol y alcanzó, venciendo a los aurinegros en la Copa de Oro, su décimo título en la disciplina y la clasificación para representar a Uruguay en la próxima Copa Libertadores de futsal.

El Bolso hizo cambios resonantes al comienzo de esta temporada. Después de un largo ciclo de Aníbal Roba como entrenador, Diego Pastoriza se hizo cargo del plantel principal y en su primera temporada el Pato consiguió el ansiado título para los tricolores. En el plantel también hubo recambio y Nacional apostó por algunos jugadores que llegaron desde Urupan, que no participó esta temporada. Los equipos se arman de atrás para adelante, también en el fútbol sala, y el arquero Santiago Scholderle fue fundamental esta temporada.

Nacional se había quedado con el torneo clasificatorio y entonces el campeonato se dividió en dos copas: la de plata, que ya ganó Dilio Sport venciendo a Boston River en la final, y la de Oro que este fin de semana definieron tricolores y aurinegros con ventaja para el Bolso por haber ganado el clasificatorio. Una victoria le bastaba para consagrase y si ganaba Peñarol se disputaría una nueva final por el campeonato. Los de Pastoriza liquidaron todo en el Polideportivo del Gran Parque Central.

El marcador lo abrió Lucas Pollero con un doblete en los primeros dos minutos. El primero aprovechando un quede defensivo entre el arquero y un jugador de Peñarol y el segundo tras un quite de Juan Manuel Martín en mitad de cancha y una transición letal. El aurinegro que no arrancó bien en el partido y con esos dos goles se fueron al descanso.

Peñarol mereció, al menos, el descuento en ese primer tiempo, pero el arquero Scholderle fue clave con muy buenas respuestas y en varias ocasiones lo salvaron los palos. Suerte de campeón.

Ya en el complemento, con un trámite nuevamente más parejo, Facundo Abad sacó tres de ventaja para Nacional y Peñarol no tardó demasiado en abrir el arco. Leandro González y Nico Ordoqui pusieron a tiro a los dirigidos por Diego D’Alessandro.

Nacional tuvo el cuarto de penal, pero Christian Gaitán se lo tapó a Felipe Volz y el Pulpo Abad finalmente devolvió la ventaja de dos a los locales. El capitán Ordoqui volvió a descontar, esta vez de sexta falta, pero Juan Silvotti hizo el parcial 5-3 de los tricolores con el arco libre y un equipo aurinegro muy jugado. Solo quedó tiempo para que Pollero, figura, alcanzara el hat-trick y que Peñarol descontara luego de un potente remate de Ordoqui que pegó en el horizontal y luego en el arquero.

En la primera temporada de Diego Pastoriza como entrenador, Nacional se consagró campeón uruguayo, cortó los siete títulos al hilo que llevaba Peñarol y se clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores de futsal.