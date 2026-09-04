El viaje de Uruguay en la Gothia Cup, torneo de fútbol juvenil más importante del mundo, que piensa en el 2027

Hoy, con la delegación ya de regreso en Uruguay, el balance confirma que la experiencia de la Gothia Cup, el torneo de fútbol juvenil más importante del planeta, fue mucho más que una competencia deportiva y marca el inicio de un proyecto que ya comenzó a trabajar con la mirada puesta en 2027.

La edición 2026 reunió a 1.964 equipos, 77 países y más de 50.000 jóvenes, que disputaron 4.947 partidos y marcaron 21.957 goles, convirtiendo durante una semana a la ciudad de Gotemburgo en el mayor punto de encuentro del fútbol juvenil mundial.

En ese escenario, Uruguay tuvo su mayor participación histórica en la Gothia Cup con tres instituciones —Club Seminario, Carrasco Lawn Tennis y Colegio Areteia Bimbully— y una delegación de más de 85 personas entre jugadores, cuerpos técnicos y acompañantes.

La participación uruguaya fue coordinada integralmente por Proactive Management Deportivo, responsable de toda la planificación deportiva, logística y organizativa junto a las instituciones participantes y la organización de la Gothia Cup.

Además de desarrollar el proyecto uruguayo, Proactive trabaja durante todo el año en la organización y coordinación de giras y competencias internacionales para instituciones deportivas, generando vínculos permanentes con torneos y organizaciones internacionales. Esa experiencia ha permitido consolidar la presencia de Uruguay en la Gothia Cup y proyectar nuevas oportunidades en los países nórdicos.

Delegación uruguaya en la Gothia Cup.

La gira fue declarada de Interés por el Ministerio de Educación y Cultura y contó con el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte, respaldos institucionales que reconocen el valor deportivo, educativo y formativo del proyecto.

La organización contó con el respaldo de la Embajada de Uruguay en Suecia, del Cónsul Honorario de Uruguay en Gotemburgo y de empresas nórdicas que colaboraron en distintas instancias de la experiencia. Ese acompañamiento resultó especialmente valioso considerando que se trata de una región poco habitual para delegaciones deportivas uruguayas y que exige una importante coordinación internacional. Los vínculos generados durante este proceso también representan una base sólida para el desarrollo de futuros proyectos deportivos en los países nórdicos.

Muy buenos resultados deportivos

Club Seminario y Carrasco Lawn Tennis participaron en la categoría B17, integrada por 137 equipos de 27 países, mientras que Colegio Areteia Bimbully compitió en B18, categoría conformada por 94 equipos de 21 países.

Las tres instituciones dejaron una excelente imagen dentro de un torneo de enorme nivel competitivo.

Club Seminario alcanzó los 32avos de final de la Copa de Oro, ubicándose entre los mejores equipos de una categoría integrada por 137 instituciones.

Carrasco Lawn Tennis protagonizó una de las historias más emocionantes del torneo para Uruguay. Alcanzó los cuartos de final de la Copa de Plata y quedó eliminado por penales luego de un partido épico, tras empatar en los minutos finales cuando parecía que la clasificación se escapaba.

Colegio Areteia Bimbully, por su parte, también realizó una destacada actuación y alcanzó la Copa de Plata, donde quedó eliminado en una definición por penales.

Más allá de los resultados deportivos, la organización también destacó el comportamiento de las delegaciones uruguayas durante toda la semana de competencia. El reconocimiento al Fair Play recibido por los equipos reflejó los valores de respeto, compañerismo y convivencia que transmitieron dentro y fuera de la cancha, convirtiéndose en uno de los aspectos más valorados de la participación uruguaya.

Representar a Uruguay ante 60.000 personas

La delegación uruguaya en la Gothia Cup.

Uno de los momentos más impactantes fue la ceremonia de apertura.

Las tres delegaciones uruguayas desfilaron juntas representando al país ante alrededor de 60.000 espectadores, compartiendo el estadio con jóvenes provenientes de cerca de 90 países, en un espectáculo cuyo nivel de organización y producción recuerda al de los grandes eventos deportivos internacionales.

Para muchos de los jugadores fue la primera vez que sintieron lo que significa representar a Uruguay en un escenario de semejante magnitud.

Mucho más que un campeonato de fútbol

Aunque el objetivo es competir, la Gothia Cup termina siendo mucho más que un torneo.

Durante una semana, más de 50.000 jóvenes de 77 países conviven, compiten, aprenden y generan vínculos que trascienden el deporte.

Los equipos comparten alojamiento, transporte, comedores, complejos deportivos y espacios comunes, interactuando diariamente con jóvenes de culturas, idiomas y realidades muy diferentes.

Ese intercambio permanente transforma el viaje en una experiencia deportiva, cultural y educativa.

Los participantes regresan con nuevas amistades, una visión más amplia del mundo, mayor autonomía y aprendizajes que trascienden ampliamente el resultado de cada partido.

Una ciudad que respira fútbol

Durante la semana, los jóvenes recorrieron distintos escenarios deportivos de Gotemburgo, visitaron el parque de atracciones Liseberg y compartieron gran parte de su tiempo en Heden, el corazón social de la Gothia Cup.

Allí convivieron diariamente con miles de jugadores y familias de todo el mundo, participaron de actividades organizadas por el torneo y disfrutaron de una ciudad completamente transformada por el fútbol juvenil.

Pero la experiencia fue mucho más allá de los partidos. Compartir alojamiento, trasladarse en transporte público, convivir con jóvenes de decenas de nacionalidades e intercambiar costumbres, idiomas y formas de vivir el deporte convirtió el viaje en una experiencia cultural y educativa que difícilmente pueda replicarse en otro contexto.

Uruguay también jugó desde la tribuna

Uno de los aspectos más emotivos fue el apoyo de la comunidad uruguaya residente en Suecia.

Desde el primer día, decenas de uruguayos acompañaron a Seminario, Carrasco Lawn Tennis y Areteia Bimbully con banderas, tambores y camisetas celestes, alentando durante los partidos y colaborando permanentemente con las delegaciones.

Ese acompañamiento hizo que muchos de los jóvenes sintieran que, aun estando a miles de kilómetros de casa, nunca dejaron de jugar como locales.

El proyecto ya piensa en 2027

Finalizada la edición 2026, el proyecto uruguayo ya comenzó la planificación de la próxima Gothia Cup. La coordinación continuará a cargo de Proactive Management Deportivo, que ya trabaja junto a nuevos clubes, colegios e instituciones interesados en sumarse a la edición 2027.

Uno de los principales desafíos será incorporar equipos femeninos, continuar desarrollando proyectos de responsabilidad social y conformar selectivos masculinos y femeninos, para que aquellos jóvenes cuyos clubes o instituciones no participen también puedan vivir la experiencia de representar a Uruguay.

La iniciativa también contemplará la posibilidad de integrar a jóvenes uruguayos residentes en el exterior, permitiéndoles representar al país en una delegación nacional y fortaleciendo el vínculo con la comunidad uruguaya dispersa en distintos países. El objetivo es que cualquier joven uruguayo, viva donde viva, pueda acceder a una experiencia internacional de estas características.

Otro de los grandes objetivos será generar las condiciones para que, en futuras ediciones, Uruguay pueda tener representación en la Gothia Puma Trophy, la competencia de élite del torneo, reservada para las mejores academias juveniles del mundo.

Al mismo tiempo, el proyecto continuará fortaleciendo los vínculos construidos con organizaciones deportivas, instituciones, representantes diplomáticos, empresas nórdicas y la comunidad uruguaya en la región, con la meta de consolidar una presencia cada vez mayor de Uruguay en los principales torneos juveniles de los países nórdicos.

La experiencia de este año también permitió confirmar que existe interés de nuevas instituciones por sumarse al proyecto. De hecho, ya comenzaron conversaciones con clubes, colegios y organizaciones deportivas pensando en la edición 2027 y en la posibilidad de ampliar la representación uruguaya en futuros torneos de la región.

Mucho más que fútbol

La delegación uruguaya.

La Gothia Cup comienza siendo un campeonato de fútbol, pero termina convirtiéndose en una experiencia de vida.

Durante una semana, miles de jóvenes de todo el mundo conviven, comparten y aprenden unos de otros. El deporte pasa a ser el idioma común que permite construir amistades, conocer nuevas culturas y desarrollar valores como el respeto, la convivencia y la autonomía.

Para muchos de los integrantes de la delegación uruguaya fue la primera experiencia internacional de este tipo. Más allá de los resultados deportivos, regresaron con aprendizajes que difícilmente puedan adquirirse dentro de una cancha.

Porque, después de vivir “El otro Mundial”, quedó demostrado que el fútbol es apenas el punto de partida.

Lo que realmente permanece son los aprendizajes, las amistades, el intercambio cultural y una experiencia capaz de marcar para siempre la vida de quienes la viven.

Mientras la edición 2026 ya forma parte del recuerdo, el próximo desafío ya comenzó: que en 2027 sean todavía más los jóvenes uruguayos —vivan en Uruguay o en cualquier lugar del mundo— los que tengan la oportunidad de representar al país y vivir “El otro Mundial.