Cuarta edición de La Vuelta a La Paz: el Club Oriental impulsa una fiesta en la ciudad con su correcaminata

“Podes correr, trotar, caminar. Lo importante es ser parte”, pregonan desde la organización de La Vuelta a La Paz, la correcaminata impulsada por el Club Oriental y que ya tiene detalles confirmados para su cuarta edición el próximo domingo 14 de junio. La carrera es parte del calendario del Campeonato de la Agrupación de Atletas del Uruguay y el evento corresponderá a la octava fecha. Se correrá en distancias de 5 y 10 kilómetros y la largada será a las 10:00 desde el Poliderportivo en el Parque Metropolitano de La Paz.

La Vuelta a La Paz es “una jornada deportiva y recreativa que año a año sigue creciendo y reuniendo a corredores, familias, amigos e instituciones de toda la zona. Más que una carrera, es una fiesta de la ciudad. Un encuentro donde el deporte, la comunidad y el sentido de pertenencia se unen para compartir una mañana diferente, recorriendo juntos las calles de La Paz”, describen desde la organización de la carrera que ya tiene abiertas sus inscripciones en un evento apto para todas las edades y niveles.

Aquellos atletas de la Agrupación de Atletas del Uruguay solo tienen que llevar su pechera si están al día con la anualidad y para el público general, los cupos están a disposición en RedTickets. La primera tanda cuesta $650 y $990 con camiseta para el público. Los socios del Club Oriental de La Paz mantienen los precios de la primera tanda y hay precios promocionales para grupos de corredores.

La inscripción incluye la participación en el evento, asistencia médica, puestos de hidratación, refrescos al finalizar y medalla finisher; además de la camiseta oficial para quienes abonen la inscripción que la incluye.