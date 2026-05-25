Copa Libertadores de futsal: Peñarol cayó ante Boca Juniors y complicó sus chances de clasificar

Pese a ser el actual campeón uruguayo y de la Copa Libertadores de futsal, a Peñarol le tocó un grupo bastante desafiante en la presente edición del torneo continental. El Manya cayó 6-1 frente al anfitrión Carlos Barbosa de Brasil, en el debut, y este lunes volvió a perder, pero esta vez 5-1 ante Boca Juniors. Las chances del aurinegro de pasar a cuartos de final dependen de ganar en su última presentación del grupo ante Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia y esperar a ser uno de los mejores terceros.

El Carbonero tenía la obligación de sumar para llegar dependiendo de sí mismo al último partido. Había caído 6-1 con Carlos Barbosa en el debut y Boca Juniors venía de superar 3-0 a Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia, pero ante otra goleada en contra ahora está obligado a ganar el último patido del grupo y, luego de dos marcadores abultados en contra,

La primera, algo más entonado, fue para el Xeneize con un disparo rasante y contra el palo que encontró una buena respuesta de Christian Gaitán en el arco aurinegro. El equipo argentino era algo más, pero el trámite estaba parejo y el cero solo se rompió con un golazo de otro partido.

Boca sacó un lateral en ofensiva con una pelota pinchada a la otra banda y Facundo Russo se llenó el pie derecho con una volea muy potente que entró cruzada al segundo palo de Tiki Gaitán. Enseguida los argentinos tuvieron el segundo cuando Matías Bonino aprovechó una desinteligencia en la salida de Peñarol y la picó por sobre la salida del arquero, pero falló en la definición.

El segundo del Xeneize finalmente llegó y fue otra vez por una pelota parada y un engaño. Los dirigidos por Sebastián Mareco amagaron con un pateador, los de Peñarol se fueron con él y la pelota la jugaron para Gerardo Menzeguez que definió notable y estiró la ventaja.

La primera del Carbonero llegó a los diez minutos en una patriada del argentino Alex Rodríguez que tapó bien el arquero Tobías Arce y cuando restaban seis minutos para terminar el primer tiempo finalmente llegó el descuento. Hubo una dura infracción al borde del área sobre Brandon Díaz, que quedó sentido en su rodilla izquierda, y Nicolás Ordoqui, el capitán, ingresó para hacerse cargo de la falta y convertir un tanto que dejaba a tiro a Peñarol.

Pero duró poco. Antes de que transcurrieran los primeros cinco minutos del complemento, Boca volvió a sacar ventaja de dos goles. Toda la jugada fue de Nicolás Leguizamón, que ganó por banda izquierda y ante el achique de Gaitán, descargó atrás para la llegada de Diego Fernández, que marcó el tercero.

Christian Gaitán, arquero de Peñarol en la Copa Libertadores de futsal. Foto: Conmebol

A falta de 13 minutos, Peñarol empezó a hipotecar sus chances. Producto de la impotencia, Maxi Navarro, que había estado suspendido para la primera fecha, le dio un puntapié sin pelota a un rival que pasó a su lado y luego quedó cara a cara con otro jugador de Boca. Se fue expulsado y dejó al aurinegro dos minutos con un jugador menos. Pudieron aguantar, pero la de Navarro es una sensible baja en la posición de líbero y Boca pudo haber sufrido una roja tras una durísima plancha de Russo que no fue bien castigada por el árbitro Rolando Bermúdez de Colombia.

Diego D’Alessandro movió el banco con algunos jugadores que no habían tenido minutos y que ingresaron bien y el brasileño Nattan Soares encontró respuesta para el equipo uruguayo. Un potente zurdazo que el arquero Arce mandó al córner. Para los cinco minutos finales, Boca apostó por el arquero jugador y sacó rédito. Menzeguez definió al segundo palo de Gaitán para el cuarto y el quinto llegó tras otra expulsión en Peñarol.

Ya con Nico Orodqui como arquero jugador, el aurinegro se perdió el descuento y en esa misma jugada Nattan Soarez vio la segunda amarilla y le sumó otra baja al Carbonero para el último partido. Con superioridad numérica Boca se floreó y el capitán Francisco Taliercio liquidó el partido con el 5-1 final.

Este martes Peñarol vuelve a jugar por la Copa Libertadores de futsal. Enfrentará a Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia a las 18:00 y con transmisión del canal de Libertadores en YouTube.