Copa Libertadores de futsal: Nacional cayó en su segunda presentación ante Deportivo Lyon de Colombia

Nacional, actual vicecampeón uruguayo, debutó en la Copa Libertadores de futsal con una resonante victoria sobre Colo Colo de Chile, pero cayó derrotado ante Deportivo Lyon de Colombia en su segunda presentación.

El Bolso, dirigido por Diego Pastoriza, en su primera temporada como entrenador del club, había comenzado el certamen con una goleada frente al Cacique. Hat-trick de Juan Manuel Martin y gran partido de Facundo Abad, que convirtió otro de los goles, al igual que Franco Fuentes y Marcio Gentil.

Pero la Libertadores de futsal no da respiro y este lunes, 24 horas después de su debut, Nacional volvió a salir a escena para enfrentar al equipo de Cali, que venía de caer 3-2 con Cerro Porteño de Paraguay.

En un partido que comenzó muy físico, el equipo colombiano tuvo más iniciativa y el tricolor solo inquietó con un contragolpe liderado por Gentil que descargó para Abad y terminó haciendo lucir al arquero rival.

Deportivo Lyon arriesgó y le salió bien. Los colombianos salieron con arquero jugador y aprovecharon la superioridad numérica en ataque para mover rápido la pelota y abrir la cuenta. El riesgo pudo costar caro y Nacional casi aprovecha, pero Brayan Galeano despejó sobre la línea una chance clara para el empate.

Ya en el complemento, Lyon estiró la ventaja en una transición muy potente que no pudo detener el equipo tricolor, que descontó por intermedio de Facundo Abad luego de una perdida evitable de pelota en mitad de cancha por parte del equipo cafetero.

A un gol de distancia, los de Diego Pastoriza se vieron obligados a arriesgar un poco más para ir en busca del empate en un partido que físicamente estaba favoreciendo a los colombianos. Nacional salió con arquero jugador, perdió la pelota y así llego el tercero y definitivo de Lyon para el 3-1 final.

Este martes a las 10:00 y con transmisión del canal de Libertadores en YouTube, el Bolso jugará su último partido de la fase de grupos frente a Cerro Porteño de Paraguay. El grupo está muy apretado porque los paraguayos, que vencieron a Lyon en el debut, vienen de caer ante Colo Colo que había perdido con Nacional.

En la jornada de este lunes también se presenta Peñarol. El Carbonero, que cayó en el debut ante Carlos Barbosa, enfrentará a Boca Juniors desde las 18:00.