¿Quién se anima? La llamativa actitud de los jugadores alemanes antes de los penales con Paraguay en el Mundial

La eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 sigue generando repercusiones, pero no solo por el resultado. En las últimas horas comenzó a circular un video captado instantes antes de la definición por penales que dejó una imagen tan llamativa como reveladora: varios jugadores alemanes parecían no querer asumir la responsabilidad de ejecutar uno de los remates decisivos.

La tanda terminó con victoria de Paraguay, que avanzó a octavos tras imponerse desde los 12 pasos luego de igualar en los 120 minutos. Sin embargo, lo que más debate generó en Alemania no fue únicamente la eliminación, sino la secuencia previa al penal que terminó siendo decisivo.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por medios alemanes y de todo el mundo, muestran a los futbolistas de la Mannschaft en pleno intercambio para definir el orden de los ejecutantes. En ese momento, se observa una escena de tensión evidente: algunos jugadores evitan el contacto visual, otros hacen gestos de duda y varios no parecen convencidos de dar un paso al frente.

Según reportaron medios alemanes, entre ellos BILD, hubo futbolistas que no se sintieron preparados para asumir ese remate bajo máxima presión. El el video se ve cómo el capitán Joshua Kimmich consulta uno a uno a sus compañeros encontrando dificultades para encontrar al próximo lanzador. Nathaniel Brown, Waldemar Anton y Leon Goretzka se negron.

Finalmente, el encargado de ejecutar el penal fue Jonathan Tah. El defensor, que no tenía antecedentes como pateador habitual y nunca había convertido un penal en su carrera profesional, asumió la responsabilidad en un contexto de máxima presión. Su remate no terminó en gol.

Paraguay aprovechó el envión anímico, convirtió su siguiente penal y selló una clasificación histórica, dejando a Alemania fuera del Mundial antes de lo esperado.

La secuencia abrió rápidamente un debate en Alemania. Más allá del resultado, muchos analistas y exjugadores cuestionaron la falta de liderazgo en un momento límite. En selecciones históricamente competitivas como la alemana, la imagen de futbolistas dudando antes de un penal decisivo no pasó inadvertida.

También hubo quienes defendieron a los jugadores y remarcaron que pocas situaciones en el fútbol generan una presión comparable a una definición por penales en una Copa del Mundo.