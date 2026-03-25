De película: el hijo de Cristiano Ronaldo entró en la órbita del Real Madrid y podría seguir sus pasos

La manzana no cae lejos del árbol. Desde pequeño, el hijo de Cristiano Ronaldo ha mostrado y manifestado intenciones de querer seguir los pasos de su padre en el fútbol. El camino no será fácil, pero esta semana el juvenil de 15 años ha podido dar un paso muy importante en sus aspiraciones. Es parte de la academia del Al-Nassr, donde juega su padre, también integra las categorías juveniles de la selección de Portugal y ahora se encuentra en la órbita del Real Madrid.

Mientras el equipo Merengue espera por cruzarse con el Bayern Munich en los cuartos de final de la UEFA Champions League con un Federico Valverde inspirado, el nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a sonar en las instalaciones del Real Madrid, pero esta vez por su hijo. El adolescente viajó desde Arabia a España para sumarse a los entrenamientos del Cadete A del equipo español y los hinchas ya se lo imaginan siguiendo los pasos de CR7 y siendo parte de una verdadera dinastía.

Según informan medios españoles, Cristiano Jr. llegó junto a su familia a la capital española debido a los conflictos en Medio Oriente y que su padre decidió llevar a cabo allí su recuperación física, que demandaría entre dos y cuatro semanas.El Real Madrid, en un gran gesto, le ha abierto las puertas a su hijo para entrenar mientras no puede hacerlo con su club.

Más allá del gesto del equipo Merengue de dejarlo entrenar, la posibilidad de fichar al chico que juega como extremo y que ha pasado por las academias de Juventus y Manchester United, además de jugar para su selección, son concretas. El próximo mes de junio, en el marcado de verano, Cristiano Jr. cumplirá 16 años y entrará en edad de juvenil. Mientras tanto, seguirá entrenando y en evaluación en Valdebebas ante la posibilidad de incorporarse definitivamente al Real Madrid.

Si se concretara su fichaje, esto podría impactar en la carrera de Cristiano Ronaldo. Por su edad y la de sus hermanos, que son más chicos, sería probable que todo el núcleo familiar se traslade a España para acompañarlo, aunque el joven también podría vivir en la residencia para juveniles del club madridista.

Festeja como el padre: así fue el primer gol de Cristiano Jr. con la selección de Portugal

El juvenil ya debutó con la Sub 15 de su selección y su primer gol con los lusos recorrió los portales deportivos y las redes sociales. El 18 de mayo de 2025, Portugal venció 3-2 a Croacia y el primer gol del partido lo hizo Cristiano Jr.; esperó la descarga de un compañero y definió fuerte, arriba y de zurda para vencer al arquero y festejar con el clásico "Siuuu" de su padre. Lo que se hereda, no se roba.