Pablo Bonti, candidato por el oficialismo en el CGU: "Continuar la gestión porque no se puede improvisar"
El actual vicepresidente indicó tener tener “el compromiso de atender a los socios con la misma dedicación y cariño, cuidando los resultados económicos y el patrimonio de la institución”.
El arquitecto Pablo Bonti se lanza por el oficialismo como candidato en las elecciones del Club de Golf del Uruguay con el lema de tener “el compromiso de atender a los socios con la misma dedicación y cariño, cuidando los resultados económicos y el patrimonio de la institución”.
-¿Hace cuánto que sos socio del club? ¿Y directivo?
-Junto a mi familia llevo 34 años de socio ininterrumpidos del Club de Golf del Uruguay (CGU), desde 2017 integro la comisión de local social, luego vocal y desde 2022 a 2026 fui vicepresidente.
-¿Qué te llevó a seguir involucrado en la política del club?
-Hace 30 años que vivo a una cuadra del CGU y siempre estuve vinculado a organizaciones de servicios, sociales, de enseñanza y apoyo a personas discapacitadas. Asumí con el propósito de devolverles a los socios lo mismo que hemos recibido con mi familia. Estos años hemos combinado momentos con muchas dificultades y satisfacciones, superando las primeras y concretando servicios para nuestros socios, empleados y para la comunidad. Porque estoy seguro que cuento con la formación, experiencia, tiempo y estabilidad familiar y emocional necesaria para asumir la dedicación que exige.
-¿Cuáles son los pilares de su programa de gobierno?
-Continuar la gestión porque no se puede improvisar, con compromiso y una administración responsable para lograr las inversiones y servicios que nos piden los socios, cuidando las finanzas y el patrimonio del club. El otro punto es entregar servicios a los socios sin encarecer sus aportes. Seguir con las mejoras de instalaciones, equipamiento y servicios a los socios como hicimos con el golf, tenis, escuelas, gimnasios, piscina exterior, maquinaria, talleres, instalaciones del personal.
-¿Cómo piensan ejecutarlos?
-Hace unos cuantos años que lo venimos haciendo con un programa bien definido y un equipo de directivos y empleados estable.
-Se dice que el oficialismo es pro Cuervos y anti Golf, ¿que podrías decir al respecto?
-Afirmar que somos “pro Cuervos y anti Golf” es una interpretación que divide a los socios y que la deberían explicar quienes hacen esta aseveración. No Los Cuervos, sino el rugby con 67 años, y el hockey con ocho años de presencia en el CGU, son actividades que amplían la oferta de servicios, atraen a nuevas familias jóvenes, especialmente de colegios de la zona, y rejuvenecen su masa social, sin perjudicar a las demás actividades y que a modo de ejemplo en el ejercicio 2025/26 generó una contribución positiva de más $ 4,2 millones al resultado general del club. Son actividades que en la historia del club aportaron a varios presidentes y dirigentes, con muchos años de trabajo y servicio a la institución.
-¿Qué le dirías a los que aún no te han votado?
-No votan a una persona, sino a un equipo de directivos que lleva más de cuatro años gestionando y que ha demostrado la capacidad de haber superado enormes desafíos económicos, sanitarios, climáticos y de recursos humanos. Asumimos el compromiso de seguir con este proceso de mejora con la necesaria experiencia y estabilidad en la conducción. El equilibrio necesario entre todas las actividades, desde el junior hasta el vitalicio y desde el golf de bajo hándicap hasta el Bridge y el Coro. El 30 de octubre será la continuidad de un camino que ya estamos recorriendo, con el compromiso de atender a todos los socios con la misma dedicación y cariño, cuidando los resultados económicos y el patrimonio. Continuidad, gestión, servicios y compromiso.
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