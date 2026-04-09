La semana más esperada del golf: comienza el Masters de Augusta con histórico aniversario y una gran ausencia

La antesala del Masters de Augusta siempre tiene algo especial, sobre todo por la historia que tiene este gran certamen. Este año, la previa llega con algunos condimentos especiales: el recuerdo imborrable de una hazaña legendaria y la ausencia imposible de ignorar de uno de los grandes protagonistas de nuestra era.

Esta edición hace que se cumplan 40 años de la última victoria de Jack Nicklaus, el máximo ganador del Masters con seis chaquetas. Aquella tarde de 1986 no fue solo un triunfo: fue una lección de grandeza competitiva. Con 46 años, el “Oso Dorado” firmó una de las remontadas más improbables de la historia del golf, encendiendo a la multitud con una vuelta final de 65 golpes que todavía resuena en los pasillos del club. Ese triunfo redefinió lo posible ya que hasta la victoria de Phil Mickelson en el PGA Championship, Nicklaus era el jugador mas longevo en ganar un Major.

Por otro lado, si hay algo que marca esta edición es la ausencia de Tiger Woods. El cinco veces campeón del Masters no estará presente, y su vacío pesa más que cualquier estadística. La razón: las secuelas de su accidente de tránsito, un episodio que volvió a recordarnos la fragilidad, incluso de los más grandes. Woods no solo es un competidor, es un fenómeno que transformó el golf en espectáculo global. Su capacidad para generar tensión y para convertir cada golpe en un momento dramático, es algo que ningún otro jugador ha replicado con la misma intensidad. Augusta sin Tiger es, inevitablemente, un escenario con menos electricidad y sin lugar a dudas con menos atracción por parte del mundo golfístico.

Así se presenta esta edición: un equilibrio delicado entre la nostalgia y la expectativa. Mientras el legado de Nicklaus cumple 40 años y se reafirma como uno de los pilares del torneo, la ausencia de Woods abre espacio para el otro lado de los grandes. Al margen de los recuerdos y de las ausencias, este Masters promete ser atrapante. Aaron Rai se impuso en el torneo de Par 3 y tratara de romper el maleficio que hasta hoy reina, en donde ningún ganador del torneo de par 3 ha logrado después quedarse con la chaqueta verde.

Entre los favoritos al torneo, los clásicos. Rahm, McIIRoy, Scheffler y Schaufelle son algunos de los importantes nombres que buscarán sumar otra o una chaqueta por primera vez.

Presentes: dos argentinos y un colombiano lo jugarán

El golf sudamericano dirá presente en el Masters Tournament, primer Major de la temporada, que se jugará en el Augusta National Golf Club de Georgia del 9 al 12 de abril. Cada campeón del certamen se hace, además de con la histórica chaqueta verde, de una invitación de por vida a participar. En esa condición regresa el argentino Ángel Cabrera, campeón del Masters en 2009. Fue el primer jugador de la región en ser campeón y sigue siendo un hito. Además estará presente su compatriota Mateo Pulcini, invitado tras ganar el Latin America Amateur Championship, y el colombiano Nicolás Echavarría que ganó el Cognizant Classic del PGA Tour.