"A diferencia de Bryson no tengo tanto tiempo": Jon Rahm se pronunció acerca de la situación de LIV Golf

LIV Golf se encuentra en plena lucha por sobrevivir. Desde que hace poco más de un mes, el fondo soberano saudí (PIF) anunció que desde 2027 no apoyará más a la emergente liga golfística, las nuevas autoridades del circuito se encuentran en un plan que es muy claro: suplantar los billones de dólares que aportó el PIF por billones de dólares, pero de inversores privados. En esa lucha se centran los ejecutivos de la Liga y su máxima estrella Bryson De Chambeau.

Sin embargo el español Jon Rahm, otra de sus estrellas, está tomando otra vía. Durante la conferencia de prensa del pasado lunes en el marco del LIV Golf Andalucía, Rahm reveló que, a diferencia de De Chambeau, él no está ni quiere estar involucrado en la búsqueda de inversores. Califica su presencia como una mala idea.

Rahm, quien actualmente goza de sus mejores temporadas en LIV con dos victorias en lo que va del año y el liderato de la orden de mérito, se quiere enfocar 100% en su juego y en la temporada alta de campeonatos mayores que se avecinan. El doble ganador de majors deslizó que él no puede ni se considera capacitado para manejarse con inversores, ya que llegado el momento de mantener reuniones, no sabría ni qué decir. Yo lo único que hago es jugar al golf y es en eso en donde quiero poner mi energía.

Todo esto sucede en el marco del repentino retiro del PIF, algo que para Rahm es un dato no menor, ya que el jugador se encuentra aún bajo contrato por un número de años que se desconocen. En paralelo, trascendió que logró resolver favorablemente una disputa con el DP World Tour, pero a pesar de todo nunca ha coqueteado con la intención de volver al PGA Tour, algo que tampoco ha hecho Bryson.

Dicho todo esto, sorprende que un jugador del calibre y popularidad de Rahm no este apoyando a los ejecutivos de la liga para conseguir los fondos que le permitan tener un tour en el cual seguir compitiendo desde el 2027 en adelante.

“No estoy, no estoy involucrado”. Si cualquier jugador entiende que puede aportar estoy más que a favor de que lo haga. Por otro lado, dejó otro titular: “Yo a diferencia de Bryson no tengo tanto tiempo como para andar viajando por el país buscando inversores. Tengo 3 hijos chicos y un cuarto en camino y tengo que estar presente para mi familia en estos momentos”, consideró el español.

Lo curioso de esto es que Bryson tiene la finalización de su contrato en diciembre del 2026, mientras que Rahm recién lo está empezando. Bryson se ha mostrado muy optimista en sus recientes apariciones públicas: “una puerta se cierra y otra se abre. Estoy muy convencido del plan de negocios que tenemos, el formato de golf por equipos es excelente y siento que tendremos mucho apoyo. Los empresarios serán los que definan si les gusta este modelo frente a los que ya existen. Lo que les puedo decir es que lo estoy dando todo y espero que lleguemos a buen puerto”, manifestó el estadounidense.