Wanderers fijó precios elevados de entradas para recibir a Nacional por el Clausura: la justificación

Por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, Montevideo Wanderers recibirá a Nacional en el Parque Viera el próximo sábado desde las 16:30. Los Bohemios, después de varias idas y vueltas y otras alternativas, pudieron fijar su estadio para el duelo ante los tricolores cuyos hinchas tendrán que pagar hasta $1.100 por una entrada. Desde la directiva del club del Prado justificaron los precios.

La directiva de Wanderers siempre tuvo la intención de fijar su estadio para este partido, pero tuvo varios contratiempos. Los eventos en la Rural del Prado, próxima al Parque Viera, también congregan una gran cantidad de público en la misma zona y el Bohemio llegó a contemplar la posibilidad oficiar de local en el Parque Artigas de Paysandú, en el estadio Centenario y en el Silvestre Landoni de Durazno, opción que estuvo sobre la mesa por insistencia de la intendencia departamental.

Finalmente el partido se jugará este sábado en el Viera, pero sin público en la segunda bandeja de la tribuna Obdulio Varela, con algo menos de aforo en el resto del estadio y con precios algo elevados para los hinchas de Nacional que tendrán 3.100 boletos a disposición.

El público tricolor ocupará la tribuna Jorge Barrios (cabecera) con boletos de $650 para socios y $900 para el público general. Para la tribuna Obdulio Varela (lateral) los precios oscilan desde $950 para los socios y $1.100 para el público general.

Por su parte, los hinchas del Bohemio se ubicarán en las tribunas René Borjas y Cayetano Saporiti. Los socios del equipo del Prado podrán canjear sus boletos sin costo, mientras que para el público general costarán $250.

Las entradas ya están en venta para el público de Nacional y el de Wanderers en la web de RedTickets.

"Nacional los podría subsidiar un poco", dijo directivo de Wanderers sobre los precios de las entradas.

Para poder jugar el partido en el Parque Viera, el Bohemio tuvo que reducir el aforo. “Es el que corresponde al estadio sin el uso de la tribuna (segunda bandeja) y con un pulmón que va a haber entre la tribuna Barrios y la tribuna locataria. Por eso quedan menos entradas de las que se podían vender", justificó Gonzalo Vertiz, directivo de Wanderers en entrevista con radio Carve y justificó los costos que fijaron para las entradas del equipo visitante. “Si los precios para los socios son elevados, Nacional los podría subsidiar un poco", expresó Vertiz.