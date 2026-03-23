Violencia en el Tróccoli: cruce entre hinchas de Cerro y la seguridad del club que terminó con represión policial

Peñarol recibió a Cerro en el Campeón del Siglo y fue victoria del Carbonero por 3-1. Sin publico albiceleste el encuentro se desarrolló con total normalidad. Los problemas llegaron varios minutos más tarde, pero a varios kilómetros del recinto aurinegro.

Luego de finalizado el partido entre Peñarol y Cerro, la delegación albiceleste volvió al Estadio Luis Tróccoli donde cada jugador tenía su vehículo particular para retornar a sus hogares.

Al momento de arribar al estadio cerrense, ahí esperaban un grupo de hinchas que fueron a reclamarle a los jugadores por el momento deportivo que vive la institución. Cerro se encuentra último en el Torneo Apertura con dos unidades y hoy está en zona de descenso directo a la Segunda División.

Los hinchas de Cerro le tiraron piedras al ómnibus con la intención de demostrar el malestar hacia los futbolistas pero también con la intención de hacer llegar ese mensaje a nivel directivo.

Cabe destacar que los parciales albicelestes no pudieron asistir al Campeón del Siglo por una decisión de Peñarol que consideraba que no estaban dadas las garantías para recibirlos en el recinto carbonero, lo que posteriormente fue aprobado por el Ministerio del Interior.

El equipo de Cerro para el partido contra Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Al momento de recibir dichas agresiones, bajaron del ómnibus tres personas encargadas de la seguridad del club que se enfrentaron con el grupo de hinchas. Algunos de los integrantes del plantel principal tuvo la intención de bajar del ómnibus pero fueron retenidos porque entendían que eso podía agravar la situación.

Luego de varios minutos de este ida y vuelta entre hinchas y seguridad del club, arribó al entorno del Estadio Luis Tróccoli, la policía que intentó dispersar a los parciales cerrenses con balas de goma generando una “batalla campal” entre los presentes, así lo describen algunos testigos que estaban en el lugar.

Luego de que la policía logró desalojar a los hinchas que habían agredido al ómnibus del plantel, los futbolistas de Cerro pudieron bajar del ómnibus que los trasladó desde el Campeón del Siglo y ahí pudieron constatar que algunos de sus vehículos también habían sufrido golpes y roturas.

Existen antecedentes de incidentes pero esta vez lo más llamativo fue que las agresiones fueron entre conocidos, ya que los encargados de seguridad del club tienen vínculo frecuente con los parciales albicelestes debido a su labor. La situación deportiva de Cerro preocupa a todos los ámbitos del club y los futbolistas temen que estas manifestaciones puedan repetirse en caso de no lograr resultados positivos.