Uruguay confirmó los amistosos con Japón y Corea del Sur: día, hora y dónde ver el debut de Diego Forlán como DT

Diego Forlán hará su debut como entrenador en la selección uruguaya durante la gira de Uruguay por Asia en el marco de la fecha FIFA de setiembre, cuando la Celeste enfrente sus amistosos ante Japón y Corea del Sur.

El primer paso de Cachavacha como interino será cuando se mida ante los nipones en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, el jueves 24 de setiembre, desde las 19:05 horas locales, con una diferencia horaria de 12 horas más, por lo que serán las 07:05 de Uruguay cuando el juez pite el inicio del encuentro por lo que los locales nombraron como la Copa Desafío Kirin 2026.

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, desde las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl.

Amistosos en Asia confirmados para la próxima Fecha FIFA, los primeros de Diego Forlán ☑️ pic.twitter.com/bRSuJvwaqL — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 18, 2026

La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

La última vez que la Celeste enfrentó a estos dos rivales fue en la fecha FIFA de marzo de 2023, dirigida de manera interina por Marcelo Broli. En esa gira asiática, el equipo igualó 1-1 frente a Japón en Tokio —con un tanto de Federico Valverde— y se impuso 2-1 ante Corea del Sur en Seúl, con anotaciones de Sebastián Coates y Matías Vecino.

La asunción de Forlán como DT de Uruguay

Desde su arribo a Montevideo, el pasado martes 28 de julio, Diego Forlán puso primera con los trabajos alrededor de la Celeste.

El puntapié será un trabajo de cara a los Juegos Odesur el primer gran desafío de este nuevo inicio, más allá de que en este caso no contará con Diego Forlán, sino que el entrenador en dicha competencia será su asistente Santiago Espasandín.

Cabe recordar que ese certamen será entre el 16 y el 25 de setiembre en la ciudad de Rosario y que por ese entonces Cachavacha afrontará los amistosos de la selección mayor.

Debe tenerse en cuenta que Forlán además estará a cargo del plantel principal en los partidos de octubre y noviembre de 2026 y de marzo de 2027.