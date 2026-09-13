"Un placer recibirte": Orlando City celebró la visita de Forlán que viajó en busca de un jugador para Uruguay

La preparación de Uruguay para el Sudamericano Sub 20 tendrá en los próximos días una prueba más que interesante en los Juegos Odesur. Si bien finalmente no estará la nómina completa con la buscaba contar el cuerpo técnico, hay varios futbolistas que se juegan su chance de estar en el certamen que clasifica al Mundial de la categoría y que se desarrollará a principios de 2027.

Entre los futbolistas que estarán en el torneo que se llevará a cabo en Argentina se encuentra Axell Amaral, un jugador que juega en la Sub 21 de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y es apenas uno de los futbolistas jóvenes que Uruguay repatrió para las selecciones juveniles en los últimos años.

Con ese objetivo es que Diego Forlán hizo un viaje express en las últimas horas a Estados Unidos donde mantuvo un diálogo con Justin Ellis, delantero del Orlando City que tiene 19 años y raíces uruguayas, más allá de haber nacido Wellington (Florida), territorio norteamericano.

El 2026 fue el año en el que Ellis pasó a formar parte del plantel principal del equipo de la MLS de forma activa y trajo resultados porque suma tres goles y 10 asistencias en 25 partidos por todas las competencias en una nómina donde hay futbolistas como Antoine Griezmann para jugar en ataque.

Al tener la doble nacionalidad, Ellis ya defendió a Estados Unidos en categorías juveniles porque representó a la selección de las barras y las estrellas en Sub 18 y Sub 19, pero siempre en encuentros amistosos, lo que podría habilitar la chance de que defienda a Uruguay y con ese objetivo viajó Diego Forlán: saber si puede contar con él de cara al Sudamericano.

Como informó el periodista Eduardo Rivas y confirmó Ovación con fuentes de la selección uruguaya, Cachavacha "viajó para ver si lo reconsideró”, indicaron respecto a la posibilidad de defender a la Celeste tras su pasaje por Estados Unidos.

Atención: @DiegoForlan7 realizó un viaje relámpago a EEUU para ver en acción directamente a Justin Ellis. Delantero de 19 años, derecho, juega por Orlando. Nació en EEUU pero su padre es uruguayo, por lo que podría ser seleccionado. Ya fue llamado en combinado sub19 local. pic.twitter.com/tNYx0t8trK — Eduardo Rivas (@ERivas4) September 12, 2026

En su momento Ellis definió que "sería un sueño", defender a la selección uruguaya. "Al fin y al cabo se trata de jugar en Uruguay", afirmó y sostuvo: "Ojalá sea una buena oportunidad para jugar algún día en la selección mayor".

Por su parte, Orlando City celebró la presencia de Diego Forlán en el estadio, justo el día en el que Ellis dio una asistencia en el triunfo por 3-0 ante Toronto: "Una leyenda de Uruguay en Inter.co Stadium. Un placer recibirte, Diego Forlán".