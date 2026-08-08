Un arquero de renombre, el debut de un jugador de selección y Aguirre de DT: el último 11 de Peñarol en el Charrúa

Última fecha del Torneo Clausura 2010/11. Con el certamen resuelto, Peñarol jugaba por cumplir el calendario, pero para Racing era una final porque peleaba la permanencia con Rampla Juniors y Central Español. Precisamente, el partido entre el Carbonero y el Cervecero se pasó al Estadio Charrúa —a pesar de que el Mirasol solía ser local en el Estadio Centenario— porque debían jugar todos a la misma hora y el Picapiedra enfrentaba a Nacional en el Gran Parque Central.

El corazón del Parque Rivera recibió un partido que terminó con el objetivo cumplido para los de Sayago porque ganaron 1-0 gracias al gol de Líber Quiñones y de esta forma se aseguraron una nueva temporada en la Primera División, pero ese encuentro —sin saberlo en ese momento— fue el último que disputó Peñarol en el Estadio Charrúa hasta el de este sábado cuando enfrente a Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura, pero de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Liber Quiñones celebra el gol de Racing ante Peñarol en el Estadio Charrúa. Foto: Archivo El País.

De aquel 5 de junio de 2011 pasaron ya 15 años, pero hay algo que repite: el técnico del Carbonero. Es que Diego Aguirre era por ese entonces el entrenador de la institución que, además, disputó ese partido en el medio de la segunda semifinal de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield y la primera final ante Santos, en Montevideo. Apenas tres días habían pasado de la clasificación en Liniers y aunque faltaban 10 días para abrir la llave de la definición ante el equipo de Neymar, la Fiera optó por poner un equipo alternativo.

Rodrigo Viega con la pelota en el partido entre Peñarol y Racing en el Estadio Charrúa. Foto: Archivo El País.

Repasar el once inicial y los que ingresaron en aquella tarde de domingo permite encontrar, por ejemplo, jugadores de renombre como Fabián Carini, Fabián Estoyanoff o Antonio Pacheco. Extranjeros como el argentino Nicolás Domingo o el paraguayo Edison Torres y juveniles en gran cantidad que hacían sus primeras armas.

Sin ir más lejos, uno de esos futbolistas nacidos desde las entrañas del club que tuvo su estreno oficial con la camiseta del Mirasol fue Guillermo Varela, hoy lateral titular de la selección de Uruguay. Ingresó desde el banco y jugó los únicos 26 minutos que sumó hasta su regreso en 2017 porque emigró a Manchester United.

La definición de Liber Quiñones ante Fabián Carini en el partido entre Peñarol y Racing en el Charrúa. Foto: Archivo El País.

El once inicial del Carbonero en aquella tarde fue con Fabián Carini, Emilio Mac Eachen, Álvaro Márquez, Yefferson Moreira, Emiliano Albín, Nicolás Domingo, Edison Torres, Fabián Estoyanoff, Facundo Guichón, Antonio Pacheco y Rodrigo Pastorini. Ingresaron Rodrigo Viega y Guillermo Varela. En el banco sin minutos esa tarde estuvieron Leandro Gelpi, Santiago Mastrangelo, Sebastián Cristóforo, Jhony Galli y Héber Collazo, como repasa la web 1891.uy.

Por el lado de Racing, los dirigidos por Osvaldo Streccia formaron con Jorge Contreras, Gonzalo Aguilar, Sebastián Díaz, Ernesto Goñi, Mathías Abero, Anibal Hernández, Federico Vega, Ernesto Dudok, Diego Zabal, Jean Pierre Barrientos y Líber Quiñones. Ingresaron Danilo Cóccaro, Héctor Acuña y Darío Larrosa. Martín Campaña, Danny Tejera, Carlos Keosseian y Gustavo Alles no ingresaron.

Todos los antecedentes de Peñarol en el Charrúa

Antes de aquella derrota por 1-0 ante Racing, Peñarol había jugado tres años antes, también ante la Escuelita en un partido que iba a tener seis goles y terminar con empate 3-3. En una jornada donde se dio el debut de Abel Hernández con la camiseta de Peñarol, los goles del Carbonero fueron por doble de José María Franco y Antonio Pacheco, empatando los de Sayago por un tanto de Jhonatan Blanes, otro de Federico Vega y el restante de Sebastián Balsas.

Abel Hernández en el Estadio Charrúa haciendo su debut en el partido entre Peñarol y Racing. Foto: Archivo El País.

Un año antes de ese encuentro, Peñarol también jugó en el Charrúa frente a Tacuarembó en un encuentro que finalizó 1-1 por los goles de Nicolás Vigneri y Adrián Argachá.

Mario Álvarez en la marca durante Peñarol ante Tacuarembó en el Estadio Charrúa. Foto: Archivo El País.

El registro luego salta a 1995 con un 2-0 de Peñarol a Basañez, un 0-0 con Wanderers en 1991 y un triunfo 3-1 ante Central Español en el mismo año. Hubo siete partidos que se jugaron en 1990 donde Peñarol venció a Liverpool 4-1, empató 0-0 con Rentistas, igualó 1-1 con Bella Vista, superó a Huracán Buceo por 1-0, igualó con Danubio sin goles (y cayó por penales) y superó 1-0 a Cerro. El primer registro de la web 1891.uy data de 1986 donde Peñarol y Wanderers igualaron 2-2.