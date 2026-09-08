Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 7 de setiembre al 13 de setiembre de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 7 de setiembre:

Martín Satriano

Primer tanto del delantero uruguayo en la actual temporada con la camiseta del Getafe, de todas maneras no alcanzó para la victoria porque fue empate 1-1 frente a Celta de Vigo.

Maicol Cabrera

Segundo gol para el espigado delantero uruguayo en el fútbol de Irak. Al Zawraa, su equipo se impuso por 1-0 ante Al Kahraba y es el líder momentáneo con 12 puntos producto de tres victorias y tres empate.