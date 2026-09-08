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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 7 de setiembre al 13 de setiembre de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
08/09/2026, 00:29
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Maicol Cabrera celebra su gol en la victoria del Al Zawraa de Irak.
Maicol Cabrera celebra su gol en la victoria del Al Zawraa de Irak.
Foto: @alzawraasc.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 7 de setiembre:

Martín Satriano

Primer tanto del delantero uruguayo en la actual temporada con la camiseta del Getafe, de todas maneras no alcanzó para la victoria porque fue empate 1-1 frente a Celta de Vigo.

Maicol Cabrera

Segundo gol para el espigado delantero uruguayo en el fútbol de Irak. Al Zawraa, su equipo se impuso por 1-0 ante Al Kahraba y es el líder momentáneo con 12 puntos producto de tres victorias y tres empate.

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