Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 14 de setiembre al 20 de setiembre de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Martes 15 de setiembre

Matías Mancuso:

Nacido en Italia, pero con raíces uruguayas, este delantero que juega en la Sub 23 del Inter de Milán marcó para la victoria ante Crotone por la Serie C.

Camilo Núñez:

En el ascenso de Chile, el volante central puso el tanto de Temuco que empató 1-1 con Unión Española en el marco de la fecha 26.

Agustín Canobbio:

Gol clave para que Fluminense siga en la Copa Libertadores porque puso el descuento en la derrota 2-1 ante Platense que valió el 3-2 en el global.

PLATENSE PERDIÓ LA PELOTA Y EN LA CONTRA LLEGÓ EL GOL DE FLUMINENSE: Canobbio marcó el 1-2 (3-2 a favor global) de Flu contra Platense en los cuartos de la CONMEBOL #Libertadores.



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Leandro Lozano:

Llegó al ataque, apareció como 9 y definió con la "inhábil" para darle el gol a Boca que valió el pasaje a semifinales de Copa Sudamericana.

¡EL GOL QUE SENTENCIÓ LA CLASIFICACIÓN DE BOCA! Leandro Lozano se fue mano a mano contra el arquero, marcó su primer tanto con la camiseta del Xeneize ante San Pablo en el Morumbi y metió al conjunto del Vasco Arruabarrena en las semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/FBEhdF8II9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026

Lunes 14 de setiembre

Mauricio Alonso:

Universidad Católica de Ecuador se impuso por 2-1 ante Orense y uno de los tantos del triunfo lo marcó el delantero surgido en Cerro.