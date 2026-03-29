Tras suspensiones en tres estadios, el Campeón del Siglo sigue en pie para Peñarol vs. Racing por el Apertura

Antes del mediodía de este domingo, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol había suspendido tres de los cuatro partidos fijados para este domingo. Se postergaron los encuentros que iban a disputarse en el Abraham Paladino, Parque Artigas y Luis Franzini. El último encuentro de la jornada, el de Peñarol recibiendo a Racing en el Campeón de Siglo, aún sigue en pie y una característica del estadio del aurinegro juega a favor de que se mantenga el compromiso.

“A las 9 se desató un volumen de agua importante que nos mantuvo atentos a cómo se iba a comportar el terreno de juego y 9:30 salimos a hacer un calentamiento un poco especial, con balones, para ver cómo se desarrollaba el balón en el campo. Vimos a los planteles haciendo el calentamiento y en muchas partes del terreno al balón le costaba rodar”, manifestó el árbitro Leodán González, que sobre las 10:00, hora que estaba pautada para el inicio del partido entre Progreso y Liverpool en el Paladino, comunicó la suspensión del encuentro.

“Se evalúo que a la hora del inicio del juego el terreno ya estaba al límite. Quizás uno puede comenzar el partido, pero con los minutos le carga desgaste. Evaluamos que lo mejor era suspenderlo antes y no a los quince minutos por el desgaste. Visualizamos que era difícil que el terreno soportara 90 minutos”, confesó el referee en una nota con Polideportivo, de Teledoce, ya en zona de vestuarios.

El duelo entre el Gaucho y el negriazul fue el primer partido del día en suspenderse y el segundo no tardó demasiado. La premisa de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue tomar las decisiones lo más pronto posible. En La Teja ya estaba todo pronto para comenzar con la producción televisiva, equipos, árbitros e hinchas.

Así estaba el estadio Parque Artigas de Las Piedras al mediodía de este domingo 29 de marzo. Foto: Juan Pablo Romero | El País

Inmediatamente tras la suspensión en el Paladino, se comenzó a pensar en lo que podría ocurrir en el Parque Artigas para el partido entre Juventud de Las Piedras y Boston River que estaba fijado para las 13:00. Para evitar que los equipos y los hinchas se trasladaran al escenario y que el partido estuviera en duda, decidieron suspender. Lo mismo ocurrió con el encuentro de las 16:00 entre Defensor Sporting y Albion a jugarse en el estadio Luis Franzini.

Juventud vs. Boston River se jugará este lunes a las 15:00, mientras que los partidos de Progreso vs. Liverpool y Defensor Sporting vs. Albion se disputarán el martes, confirmó a Ovación el presidente de la Mesa Ejecutiva de AUF, Álvaro Rivero. El encuentro en el Paladino iría cerca del mediodía y el del Franzini podría jugarse de noche de manera que no coincidan con el amistoso entre Uruguay y Argelia, que comenzará 15:30.

El Campeón del Siglo sigue en pie para Peñarol vs. Racing este domingo

La única esperanza de ver fútbol por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya este domingo depende del Campeón del Siglo. Según está fijado, Peñarol tiene que recibir a Racing a las 19:30 y el estadio del aurinegro estaría en condiciones para el compromiso.

Según confirmó el propio Álvaro Rivero al programa Punto Penal, de Canal 10: “Por el momento se juega sin problemas el partido entre Peñarol y Racing”, dijo el presidente de la Mesa Ejecutiva de AUF sobre las 12:30.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, fue uno de los invitados al programa y destacó una de las bondades del Campeón del Siglo y que sería clave para que el partido pueda desarrollarse. El mandamás aurinegro destacó el sistema de drenaje del estadio que acaba de cumplir 10 años desde su estreno.