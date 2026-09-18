Tras pelotazo de su arquero, De Arrascaeta la corrió y anotó el insólito gol de la clasificación de Flamengo

Sufrió más de lo esperado Flamengo, pero consiguió el objetivo: clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño igualó 1-1 ante el Independiente del Valle del director técnico uruguayo Joaquín Papa y el gran responsable fue Giorgian de Arrascaeta, quien aprovechó un error insólito del arquero Aldair Quintana para poner el empate final en el minuto 83.

Tras la gran victoria 2-0 en el partido de ida en Ecuador, nadie imaginaba que iba a tener una noche complicada el Fla en el Maracaná. Sin embargo, el elenco de Papa lo sorprendió e incluso lo llegó a poner contra las cuerdas. Y más de un hincha brasileño se preocupó.

Las caras largas comenzaron a verse a partir del minuto 31 porque el conjunto ecuatoriano tuvo una contra, Matías Perelló llegó hasta el fondo, sacó un centro, la tocó el golero Agustín Rossi, pero el rebote le quedó servido a Djorkaeff Reasco para el 1-0.

Joaquín Papa, DT de Independiente del Valle. Foto: AFP.

Las malas para Flamengo no cesaron porque en el minuto 65 se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de uno de sus pilares en la mitad de la cancha como es Jorginho.

Independiente del Valle estuvo muy cerca de convertir el 2-0, que pudo igualar serie y así poder llevar a la definición a la tanda de los penales. En el minuto 78, tras una acción entreverada luego de un tiro de esquina, Yandri Vásquez empujo la pelota adentro del arco brasileño.

Sin embargo, el gol no valió porque en el origen de la acción Mateo Carabajal estaba en posición adelantada.

Independiente del Valle se animaba y Flamengo, que jugaba con 10, no le encontraba la vuelta hasta que se dio una insólita situación. El golero argentino Rossi, cerca de su área, ejecutó un potente pelotazo, el guardameta Quintana calculó mal, el pique del esférico lo pasó y De Arrascaeta apareció para decretar el 1-1 en el minuto 82.

Le dio una enorme tranquilidad al conjunto brasileño porque los ecuatorianos debían hacer dos goles para igualar la serie y el reloj conspiraba en ello. Flamengo accedió a las semifinales de la Copa Libertadores donde se medirá contra el Estudiantes de La Plata de Fernando Muslera, Tiago Palacios y Alexander Medina.

El partido de ida sería el próximo 13 de octubre, aunque aún no se sabe si será en el escenario del conjunto argentino por un tema de capacidad que exige la Conmebol. Y siete días más tarde se jugará la revancha para definir a uno de los finalistas que vendrán al Estadio Centenario a disputar el duelo decisivo por el título el sábado 28 de noviembre.