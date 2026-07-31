Tras el arribo de Forlán, Gustavo Bueno se suma a las selecciones juveniles de Uruguay y dirigirá la Sub 15

Las selecciones de Uruguay están en pleno movimiento. Diego Forlán empezó a trabajar con la mira puesta en la Sub 20 incluso antes de sellar su vínculo de forma oficial con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la misma que le otorgó la posibilidad de ser el técnico interino de los próximos amistosos de la mayor tras el hecho de que Marcelo Bielsa no continúe al frente de la Celeste. Pero además, se definen los líderes de otras categorías, como es el caso de la selección Sub 15, la cual será dirigida por Gustavo "el Zorro" Bueno.

El entrenador de 63 años se desempeñaba actualmente en la Sub 19 de Danubio, equipo que lo liberó para que pueda continuar su carrera en las formativas de la Celeste.

Así lo confirmó a Ovación Marcelo García, presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil de AUF, a la vez que aseguró que su trabajo al mando de la categoría comenzará el próximo lunes 3 de agosto. Reemplazará a Ignacio González, encargado de esta categoría en 2024 y 2025, quien había sucedido a Edgardo López Baez.

La carrera de Bueno como director técnico en el fútbol uruguayo abarca varias décadas, destacándose principalmente por su extenso vínculo con en Nacional (tanto en divisiones formativas como interinatos en el primer equipo en 1996, 2010 y 2013) y pasos por diferentes clubes del ascenso y Primera División.

Sus primeros pasos registrados fueron en La Luz (1992/1993) para luego sumarse al tricolor. En 2014 llegó a Fénix por tres meses. De 2017 a 2019 dirigió Sud América y en julio de 2021 firmó con Oriental, club al que dejó para sumarse a la Franja como entrenador de las formativas.

Viene de quedar cuarto en la Copa Libertadores Sub 20 de 2025 con Danubio, en un a copa que inició con un grupo compartido con Flamengo, O’Higgins y Olimpia.