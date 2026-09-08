Tabla del Descenso: cómo está la lucha por la permanencia y qué les queda a los seis equipos más comprometidos

El año irregular de los dos cuadros grandes y las buenas campañas que están haciendo algunos equipos menores han hecho de esta Liga AUF Uruguaya una de las más parejas de los últimos años. Pero además de la disputa por el título, en el otro extremo de las tablas la pelea por la permanencia en Primera División también está muy ajustada y, cuando faltan 10 fechas para el final de la temporada, hay mínimo seis equipos tratando de escapar de la siempre temible zona roja.

Ayer lunes, el goleador del campeonato hasta ahora, Álvaro López de Albion, acomodó la pelota en el punto penal y tomó una considerablemente larga carrera. Su equipo perdía 0-1 y corría ya el último minuto de descuento del partido. Corrió decidido hacia la pelota —sin frenar antes de patear, como está de moda por estos tiempos— y remató fuerte, pero desviado y terminó el partido. Fue la quinta derrota del Pionero en cinco fechas del Clausura, esta vez ante Progreso, que sumó tres puntos claves para aferrarse a la ilusión de seguir en la A el año que viene.

Cómo está la lucha por la permanencia

El Gaucho del Pantanoso no se movió del último lugar de la Tabla del Descenso ni de la Tabla Anual, pero su triunfo apretó más las cosas en el último tercio de las clasificaciones y le pone picante a la lucha por la permanencia.

En otros resultados importantes de la quinta fecha del Torneo Clausura, Cerro mostró temperamento y volvió al triunfo, jugando más de un tiempo con un jugador menos. Derrotó 1-0 a Racing, superó la línea de Wanderers y salió de la zona roja después de varias semanas.

Danubio volvió a perder, esta vez por goleada 0-4 ante Peñarol, y se sigue hundiendo en todas las tablas. Mientras que el Bohemio, ahora tercero de atrás hacia adelante, cayó 2-0 con Deportivo Maldonado y ahora juega contra Nacional, otro escollo que lo puede complicar de cara a lo que viene.

Así las cosas, Progreso, Danubio, Wanderers, Cerro y Albion son los últimos cinco equipos de la Tabla del Descenso, pero no los únicos comprometidos. Porque Cerro Largo volvió a perder (2-1 con Montevideo City Torque) y supera por muy poquito margen al Pionero, su próximo perseguidor. Con un poco más de aire, aparecen más arriba Boston River y Central Español, pero tampoco se pueden descuidar porque, de nuevo, está todo muy apretado.

Qué les queda a los seis equipos más comprometidos

FECHA 6

Montevideo City Torque - Liverpool

Cerro Largo - Central Español

Defensor Sporting - Deportivo Maldonado

Wanderers - Nacional

Juventud - Danubio

Peñarol - Albion

Progreso - Cerro

Racing - Boston River

FECHA 7

Liverpool - Racing

Boston River - Progreso

Cerro - Peñarol

Albion - Juventud

Danubio - Wanderers

Nacional - Defensor Sporting

Deportivo Maldonado - Cerro Largo

Central Español - Montevideo City Torque

FECHA 8

Central Español - Liverpool

Montevideo City Torque - Deportivo Maldonado

Cerro Largo - Nacional

Defensor Sporting - Danubio

Wanderers - Albion

Juventud - Cerro

Peñarol - Boston River

Progreso - Racing

FECHA 9

Liverpool - Progreso

Racing - Peñarol

Boston River - Juventud

Cerro - Wanderers

Albion - Defensor Sporting

Danubio - Cerro Largo

Nacional - Montevideo City Torque

Deportivo Maldonado - Central Español

FECHA 10

Deportivo Maldonado - Liverpool

Central Español - Nacional

Montevideo City Torque - Danubio

Cerro Largo - Albion

Defensor Sporting - Cerro

Wanderers - Boston River

Juventud - Racing

Peñarol - Progreso

FECHA 11

Liverpool - Peñarol

Progreso - Juventud

Racing - Wanderers

Boston River - Defensor Sporting

Cerro - Cerro Largo

Albion - Montevideo City Torque

Danubio - Central Español

Nacional - Deportivo Maldonado

FECHA 12

Nacional - Liverpool

Deportivo Maldonado - Danubio

Central Español - Albion

Montevideo City Torque - Cerro

Cerro Largo - Boston River

Defensor Sporting - Racing

Wanderers - Progreso

Juventud - Peñarol

FECHA 13

Liverpool - Juventud

Peñarol - Wanderers

Progreso - Defensor Sporting

Racing - Cerro Largo

Boston River - Montevideo City Torque

Cerro - Central Español

Albion - Deportivo Maldonado

Danubio - Nacional

FECHA 14

Danubio - Liverpool

Nacional - Albion

Deportivo Maldonado - Cerro

Central Español - Boston River

Montevideo City Torque - Racing

Cerro Largo - Progreso

Defensor Sporting - Peñarol

Wanderers - Juventud

FECHA 15

Liverpool - Wanderers

Juventud - Defensor Sporting

Peñarol - Cerro Largo

Progreso - Montevideo City Torque

Racing - Central Español

Boston River - Deportivo Maldonado

Cerro - Nacional

Albion - Danubio

