Tabla del Descenso: cómo está la lucha por la permanencia y qué les queda a los seis equipos más comprometidos
Cuando faltan 10 fechas para el final de la temporada, Progreso, Danubio, Wanderers están en la zona roja. Mientras que Cerro, Albion y Cerro Largo están tratando de escapar.
El año irregular de los dos cuadros grandes y las buenas campañas que están haciendo algunos equipos menores han hecho de esta Liga AUF Uruguaya una de las más parejas de los últimos años. Pero además de la disputa por el título, en el otro extremo de las tablas la pelea por la permanencia en Primera División también está muy ajustada y, cuando faltan 10 fechas para el final de la temporada, hay mínimo seis equipos tratando de escapar de la siempre temible zona roja.
Ayer lunes, el goleador del campeonato hasta ahora, Álvaro López de Albion, acomodó la pelota en el punto penal y tomó una considerablemente larga carrera. Su equipo perdía 0-1 y corría ya el último minuto de descuento del partido. Corrió decidido hacia la pelota —sin frenar antes de patear, como está de moda por estos tiempos— y remató fuerte, pero desviado y terminó el partido. Fue la quinta derrota del Pionero en cinco fechas del Clausura, esta vez ante Progreso, que sumó tres puntos claves para aferrarse a la ilusión de seguir en la A el año que viene.
Cómo está la lucha por la permanencia
El Gaucho del Pantanoso no se movió del último lugar de la Tabla del Descenso ni de la Tabla Anual, pero su triunfo apretó más las cosas en el último tercio de las clasificaciones y le pone picante a la lucha por la permanencia.
En otros resultados importantes de la quinta fecha del Torneo Clausura, Cerro mostró temperamento y volvió al triunfo, jugando más de un tiempo con un jugador menos. Derrotó 1-0 a Racing, superó la línea de Wanderers y salió de la zona roja después de varias semanas.
Danubio volvió a perder, esta vez por goleada 0-4 ante Peñarol, y se sigue hundiendo en todas las tablas. Mientras que el Bohemio, ahora tercero de atrás hacia adelante, cayó 2-0 con Deportivo Maldonado y ahora juega contra Nacional, otro escollo que lo puede complicar de cara a lo que viene.
Así las cosas, Progreso, Danubio, Wanderers, Cerro y Albion son los últimos cinco equipos de la Tabla del Descenso, pero no los únicos comprometidos. Porque Cerro Largo volvió a perder (2-1 con Montevideo City Torque) y supera por muy poquito margen al Pionero, su próximo perseguidor. Con un poco más de aire, aparecen más arriba Boston River y Central Español, pero tampoco se pueden descuidar porque, de nuevo, está todo muy apretado.
Qué les queda a los seis equipos más comprometidos
FECHA 6
Montevideo City Torque - Liverpool
Cerro Largo - Central Español
Defensor Sporting - Deportivo Maldonado
Wanderers - Nacional
Juventud - Danubio
Peñarol - Albion
Progreso - Cerro
Racing - Boston River
FECHA 7
Liverpool - Racing
Boston River - Progreso
Cerro - Peñarol
Albion - Juventud
Danubio - Wanderers
Nacional - Defensor Sporting
Deportivo Maldonado - Cerro Largo
Central Español - Montevideo City Torque
FECHA 8
Central Español - Liverpool
Montevideo City Torque - Deportivo Maldonado
Cerro Largo - Nacional
Defensor Sporting - Danubio
Wanderers - Albion
Juventud - Cerro
Peñarol - Boston River
Progreso - Racing
FECHA 9
Liverpool - Progreso
Racing - Peñarol
Boston River - Juventud
Cerro - Wanderers
Albion - Defensor Sporting
Danubio - Cerro Largo
Nacional - Montevideo City Torque
Deportivo Maldonado - Central Español
FECHA 10
Deportivo Maldonado - Liverpool
Central Español - Nacional
Montevideo City Torque - Danubio
Cerro Largo - Albion
Defensor Sporting - Cerro
Wanderers - Boston River
Juventud - Racing
Peñarol - Progreso
FECHA 11
Liverpool - Peñarol
Progreso - Juventud
Racing - Wanderers
Boston River - Defensor Sporting
Cerro - Cerro Largo
Albion - Montevideo City Torque
Danubio - Central Español
Nacional - Deportivo Maldonado
FECHA 12
Nacional - Liverpool
Deportivo Maldonado - Danubio
Central Español - Albion
Montevideo City Torque - Cerro
Cerro Largo - Boston River
Defensor Sporting - Racing
Wanderers - Progreso
Juventud - Peñarol
FECHA 13
Liverpool - Juventud
Peñarol - Wanderers
Progreso - Defensor Sporting
Racing - Cerro Largo
Boston River - Montevideo City Torque
Cerro - Central Español
Albion - Deportivo Maldonado
Danubio - Nacional
FECHA 14
Danubio - Liverpool
Nacional - Albion
Deportivo Maldonado - Cerro
Central Español - Boston River
Montevideo City Torque - Racing
Cerro Largo - Progreso
Defensor Sporting - Peñarol
Wanderers - Juventud
FECHA 15
Liverpool - Wanderers
Juventud - Defensor Sporting
Peñarol - Cerro Largo
Progreso - Montevideo City Torque
Racing - Central Español
Boston River - Deportivo Maldonado
Cerro - Nacional
Albion - Danubio
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