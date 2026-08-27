Sorteo de la Champions League: conocé los rivales de los cabezas de serie y partidazos por la fase de liga

Habrá partidazos en la edición 2026/27 de la UEFA Champions League desde la fase de liga, que fue sorteada este jueves y definió que este semestre se van a enfrentar por un lado Barcelona, PSG y Manchester City, por otro Atlético Madrid, Bayern Múnich, Manchester United y Liverpool, y por otro Real Madrid, Arsenal e Inter de Milán, entre otros tantos de los partidos previos a la fase eliminatoria del semestre próximo.

El equipo Jose Mourinho y Federico Valverde inauguró el sorteo, que definió los primeros pasos hacia la final del Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio del 2027, cuando Thierry Henry, distinguido poco antes en el Grimaldi Forum de Mónaco con el premio presidente de la UEFA y encargado junto a David Villa de extraer los nombres de los equipos, sacó el del conjunto blanco en primer lugar.

De esta manera, quedaron definidos los emparejamientos de cada uno de los 36 participantes en la instancia inicial. Al igual que en las últimas dos temporadas, habrá una única tabla de posiciones que determinará ocho clasificados a octavos de final y ocho a un playoff de 16vos.

Todos los equipos del Bombo 1 fueron elegidos en forma manual, pero los rivales, el orden de los partidos y las sedes se asignaron mediante un software creado por la empresa británica Aelive. El sistema contó con un proceso de verificación automático que sirvió para asegurar que el sorteo pueda realizarse cumpliendo con los condicionantes preestablecidos: que no se enfrenten rivales de un mismo país (salvo que no haya otra alternativa) y que un equipo no juegue contra más de dos rivales de una misma liga.

El formato posibilita que haya enfrentamientos de alto vuelo desde las primeras semanas, sin la necesidad de esperar hasta las instancias de eliminación directa como solía ocurrir.

Trofeo de la UEFA Champions League. VALERY HACHE/AFP fotos

Rivales de los cabezas de serie en la Champions League 2026/27

Paris Saint Germain (Francia): Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slovan Bratislava (L) y Como (V).

Bayern Múnich (Alemania): Arsenal (L), Atlético de Madrid (V), Real Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).

Real Madrid (España): Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV (L), Roma (V), RB Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), LASK (L) y AEK Atenas (V).

Liverpool (Inglaterra): Atlético de Madrid (L), Inter de Milán (V), Porto (L), Brujas (V), Villarreal (L), Fenerbahce (V), Lens (L) y LASK (V).

Inter de Milán (Italia): Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slovan Bratislava (V).

Manchester City (Inglaterra): PSG (L), Barcelona (V), Sporting Lisboa (L), Porto (V), Napoli (L), RB Leipzig (V), AEK Atenas (L) y Lens (V).

Arsenal (Inglaterra): Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Real Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V).

Barcelona (España): Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L) y Sabah (V).

Atlético de Madrid (España): Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Manchester United (L), PSV (V), Fenerbahce (L), Bodo/Glimt (V), Viking (L) y Stuttgart (V).

Con información de EFE y La Nación/GDA

