¿A qué hora es el sorteo de la Champions League?

La edición número 72 de la máxima competición europea de clubes comenzará a tomar forma este jueves 27 de agosto cuando el sorteo de la Champions League 2026-2027 se lleve a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco a partir de las 13:00 horas de Uruguay. Un total de 36 clubes ingresarán al bolillero para definir la distribución del fixture en la fase liga, instancia que determinará la clasificación general hacia los cruces directos que desembocarán en la final en el Metropolitano de Madrid el próximo 5 de junio, torneo donde el Paris Saint-Germain de Luis Enrique buscará su tercer título consecutivo.

El evento en el principado abrirá la gala de inicio de la temporada europea. La actividad continuará el viernes con las instancias correspondientes a la Europa League —cuya final se jugará el 26 de mayo en Fráncfort— y la Conference League, que coronará a su campeón el 2 de junio en Estambul.

Representación de las principales ligas europeas

A la espera de que la UEFA confirme oficialmente la nómina de cabezas de serie, LaLiga española y los clubes de la Premier League vuelven a encabezar la presencia en el certamen con cinco representantes cada país en la tercera temporada bajo el formato ampliado. Por España competirán Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis. Por parte del fútbol inglés estarán presentes Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United.

Alemania contará nuevamente con cuatro plazas integradas por Borussia Dortmund, Bayern Munich, Leipzig y Stuttgart. Misma cantidad tendrá Italia con Inter, Nápoles, Roma y la novedad del Como de Cesc Fábregas, que concreta su estreno internacional tras una destacada temporada. Francia contará con tres clubes encabezados por el PSG junto a Lens y Lille, al tiempo que Portugal y Países Bajos tendrán dos representantes cada uno mediante Oporto, Sporting, Feyenoord y PSV.

Bolillas del sorteo de la Champions League. Foto: UEFA.

Pases a playoffs y sedes de la definición

La lista de competidores de la Champions League se completa con Brujas, Galatasaray, Shaktar Donetsk y Slavia Praga, además de siete equipos surgidos de la fase de play-offs: Bodo Glimt, Viking, Sabah, LASK, AEK Atenas y Slovan Bratislava. El procedimiento del sorteo mantendrá una combinación manual e informática que evitará enfrentamientos entre equipos de una misma nacionalidad y limitará a un máximo de dos rivales de un mismo país por club.

Los primeros ocho equipos de la tabla general avanzarán de manera directa a los octavos de final, mientras que los ubicados del puesto 9 al 24 jugarán una eliminatoria en febrero. Quienes queden eliminados en esa fase o en la etapa inicial no disputarán otras competencias continentales en el resto del curso. La definición por el título significará la séptima ocasión en que la capital española reciba el partido decisivo y la segunda oportunidad para el estadio Metropolitano.

Trofeo de la Champions League. Foto: AFP

Respecto a la Liga Europa, la representación española estará a cargo de Celta de Vigo y Real Sociedad en un cuadro que incluye además a Juventus y AC Milan. Por su parte, en la Liga Conferencia, el Getafe buscará clasificar en el play-off ante Partizan, mientras que el Inter Escaldes de Andorra intentará ser el primer club de su país en disputar la fase final de un torneo europeo. La Liga Europa iniciará el 16 y 17 de setiembre, mientras que la Liga Conferencia comenzará el 15 de octubre.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.