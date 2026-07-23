Solo pasaron 10 años: el momento que recrearon Herrera, Olase y Espinosa de cuando eran juveniles de Peñarol

Peñarol volvió del parate tras el Mundial 2026 con un empate ante Racing y una victoria con goleada 3-0 ante Boston River. Este fin de semana no tendrá a actividad mientras los que no jugaron se ponen a tiro con la fecha tras el parate del fútbol pero continuará entrenando y preparando el partido ante Cerro Largo por la última fecha del Torneo Intermedio.

En las últimas horas el Mirasol tuvo buenas noticias: Jonathan Rodríguez se incorporó a los entrenamientos y Nahuel Herrera volvió a practicar con sus compañeros como para jugar. El zaguero de 21 años que el 19 de marzo fue intervenido quirúrgicamente en Madrid tras sufrir una luxación de hombro, ya superó los cuatro meses de recuperación de una lesión que ni bien se conoció el diagnóstico le iba a llevar entre tres y cinco meses. Como dato a destacar, el jugador nacido en Rosario hizo todos los pasos del proceso de forma correcta y sin complicaciones a pesar de que se trata de una zona muy complicada para el deportista como la del hombro.

En este contexto, con Herrera recuperado y el alta de Thiago Espinosa (lateral izquierdo de 21), el aurinegro compartió una doble postal con el reencuentro de tres futbolistas a quienes los une mucho más que el amor por el club que los formó.

Estos dos y Tomás Olase, volante de 22 años, pertenecen a la categoría 2004 de Peñarol, todos ellos nacieron en Colonia y sus papás se turnaban para traerlos a entrenar al club. Herrera es de Rosario, Olase nació en Nueva Helvecia y Espinosa es oriundo de Juan Lacaze. El arquero Kevin Morgan, hoy en Plaza Colonia, también formada parte de esta camada.

Tomás Olase, Nahuel Herrera y Thiago Espinosa en Peñarol. Foto: @OficialCAP

En la foto de 2016, los actuales jugadores del plantel de Primera, tenían entre 11 y 12 años y viajaban cada día al rededor de 360 kilómetros en busca de un sueño. Hoy, con el regreso de Espinosa tras jugar en Racing y América de México, todos entrenan bajo el mando de Diego Aguirre.

Peñarol también retrató el momento en el que los futbolistas compartieron charlas y risas en medio de la práctica en Los Aromos.

Felices con estos colores 😃 pic.twitter.com/0hcuU1cHvu — PEÑAROL (@OficialCAP) July 22, 2026

La historia de Thiago Espinosa en las formativas de Peñarol

Espinosa hizo prácticamente todo el proceso de juveniles en Peñarol. Antes era extremo, pero en Quinta (Sub 17) el entrenador Adrián Colombo lo reconvirtió en lateral: “Peñarol siempre tuvo buenos jugadores arriba, extremos y delanteros. Entonces un día lo llamé y le dije: ‘Thiago, conmigo vas a jugar de lateral’. ‘Pero yo nunca jugué de lateral’, me dijo. ‘Bueno, tranquilo que vamos a trabajar para eso’, le respondí. En ese entonces era flaquito, chiquito, pero ya se perfilaba como un jugador potente. En dos partidos se ganó el puesto y fue el lateral titular todo el año. Mejoraba mucho y muy rápido”, recordó en diálogo con Ovación.

Y sobre sus virtudes principales: “Tremendo doble ritmo, recorridos, mucha proyección y manejo de pelota, entonces generaba mucho en ataque. Por eso en Racing jugó de carrilero y se transformó en el lateral moderno que es hoy: de toda la banda”.

Espinosa se mostró contento en su llegada al club, impulsada por el llamado de la Fiera, y compartió un mensaje: "Lindo estar de vuelta", escribió.