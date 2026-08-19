“Siempre dejamos el alma”: el mensaje que publicó Jorge Bava tras cerrar su ciclo como entrenador de Nacional

Mientras Nacional ya entrena bajo las órdenes de Daniel Carreño, su nuevo entrenador, Jorge Bava publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse luego de haber sido cesado y de haber terminado su ciclo en el club tricolor, que para él es “un lugar muy especial”.

El Bolso ya tuvo tres entrenadores en lo que va de la temporada, que inició al mando de Jadson Viera. Bava llegó para sucederlo y alcanzó a dirigir 25 partidos, logrando 11 triunfos, tres empates y 11 derrotas. No pudo cambiar la pisada en la Copa Libertadores y quedó eliminado ante Tigre, una vez que el equipo tuvo que disputar la Copa Sudamericana.

Las derrotas del equipo en los dos últimos partidos de Clausura, ante Boston River y Racing, calaron hondo en filas tricolores y la directiva resolvió dar por finalizado el ciclo de Bava, que venía de Cerro Porteño, donde ganó un torneo Clausura y también había logrado consagrarse en sus pasos por Independiente Santa Fe de Colombia y Liverpool.

Para Bava, que como jugador fue dos veces campeón uruguayo con Nacional, la llegada al club como entrenador era muy significativa y así lo hizo saber en el mensaje que publicó en sus redes sociales como despedida.

“Nos toca cerrar un ciclo en un lugar muy especial para mí. Los resultados no fueron los que queríamos, pero siempre dejamos el alma, manteniéndonos unidos aún en los momentos más difíciles”, recalcó el entrenador.

Y se manifestó agradecido. “Quiero agradecer a cada funcionario del club que trabajó día a día para que no nos faltara nada. A la directiva, por habernos dado la oportunidad y la confianza. Y a este grupo de jugadores, que nunca dejó de entrenar y competir al máximo, incluso en la adversidad. También a Martín Ligüera y Sebastián Eguren por su lealtad, compromiso y adhesión al club. Por supuesto, agradecer a esa hermosa hinchada que nunca dejó de acompañar al equipo. ¡Viva siempre Nacional!”, cerró su mensaje

El pasado lunes, dos días después de la derrota 0-2 ante Racing en el Centeario, Bava se presentó en Los Céspedes para despedirse del plantel.

"Vine a despedirme; no es momento para hablar", fueron las primeras palabras del entrenador que se retiró con signos claros de emoción. "Terminamos un ciclo, no pude revertir la situación. Los muchachos dieron lo mejor, pero no se pudo dar. Estoy bien, es parte del fútbol, los resultados mandan y más en un equipo grande", dijo ante las radios y los canales de televisión que acudieron a su salida y aclaró que se sentía con confianza para continuar en el cargo y revertir la situación.