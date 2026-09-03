Se resolvió que habrá fecha el fin de semana pero a modo preventivo Danubio y Peñarol jugarán sin público

Tras la reunión con los capitanes de los clubes, se definió de que la fecha 5 del Torneo Clausura se juegue, pese a los hechos de violencia ocurridos tras el clásico en el Campeón del Siglo y las agresiones sufridas a los jugadores de Danubio por parte de sus hinchas en el Estadio Charrúa. El Comité Ejecutivo y la Mesa Ejecutiva de la Liga Profesional de Primera División resolvieron además que a modo preventivo el partido a jugarse en Jardines del Hipódromo el sábado a las 15:00 horas se juegue a puertas cerradas.

Los organismos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) justifica su accionar por un "partido que se enmarca dentro de un contexto de hechos de violencia" y agrega que estos deben "adoptar las decisiones necesarias para garantizar las competiciones preservando la integridad de todos los profesionales y trabajadores que cumplen tareas".

De esta manera dispone "con carácter excepcional dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones oficiales de AUF que el encuentro correspondiente al Campeonato Uruguayo de Primera División entre Danubio Fútbol Club y Club Atlético Peñarol del próximo día sábado 7 de septiembre a disputarse en el Estadio María Mincheff de Lazafoff se dispute a puertas cerradas sin presencia de público".

A su vez aclara que la medida "se adopta en prevención y preservación del orden y la seguridad del espectáculo deportivo, por tanto no reviste naturaleza disciplinaria ni constituye sanción alguna respecto de las instituciones participantes, ni de sus jugadores, funcionarios, parciales y demás personas vinculadas".

También establece que esta decisión "no sustituye las competencias de las Salas Disciplinarias de la Asociación Uruguaya de Fútbol que tiene en bajo su jurisdicción el juzgamiento disciplinario de los hechos ocurridos".

Recordar que en la mañana del miércoles hubo una reunión de autoridades en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y pese a esta solución preventiva, las negociaciones continuarán la semana que viene.

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura:

Viernes 4 de setiembre

Montevideo City Torque vs. Cerro Largo

19:00 | Estadio Charrúa

Sábado 5 de setiembre

Danubio vs. Peñarol

15:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff

Deportivo Maldonado vs. Wanderers

18:00 | Estadio Domingo Burgueño Miguel

Domingo 6 de setiembre

Cerro vs. Racing

10:00 | Estadio Luis Tróccoli

Central Español vs. Defensor Sporting

13:00 | Parque Palermo

Nacional vs. Juventud

16:30 | Gran Parque Central

Liverpool vs. Boston River

19:30 | Parque Viera

Lunes 7 de setiembre

Albion vs. Progreso

15:00 | Estadio Luis Franzini