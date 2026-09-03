Se resolvió que habrá fecha el fin de semana pero a modo preventivo Danubio y Peñarol jugarán sin público
Tras la reunión con los capitanes de los clubes se definió que la Liga AUF Uruguaya siga su curso, pero la semana que viene se volverán a reunir con la Mutual para evaluar los pasos a seguir.
Tras la reunión con los capitanes de los clubes, se definió de que la fecha 5 del Torneo Clausura se juegue, pese a los hechos de violencia ocurridos tras el clásico en el Campeón del Siglo y las agresiones sufridas a los jugadores de Danubio por parte de sus hinchas en el Estadio Charrúa. El Comité Ejecutivo y la Mesa Ejecutiva de la Liga Profesional de Primera División resolvieron además que a modo preventivo el partido a jugarse en Jardines del Hipódromo el sábado a las 15:00 horas se juegue a puertas cerradas.
Los organismos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) justifica su accionar por un "partido que se enmarca dentro de un contexto de hechos de violencia" y agrega que estos deben "adoptar las decisiones necesarias para garantizar las competiciones preservando la integridad de todos los profesionales y trabajadores que cumplen tareas".
De esta manera dispone "con carácter excepcional dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones oficiales de AUF que el encuentro correspondiente al Campeonato Uruguayo de Primera División entre Danubio Fútbol Club y Club Atlético Peñarol del próximo día sábado 7 de septiembre a disputarse en el Estadio María Mincheff de Lazafoff se dispute a puertas cerradas sin presencia de público".
A su vez aclara que la medida "se adopta en prevención y preservación del orden y la seguridad del espectáculo deportivo, por tanto no reviste naturaleza disciplinaria ni constituye sanción alguna respecto de las instituciones participantes, ni de sus jugadores, funcionarios, parciales y demás personas vinculadas".
También establece que esta decisión "no sustituye las competencias de las Salas Disciplinarias de la Asociación Uruguaya de Fútbol que tiene en bajo su jurisdicción el juzgamiento disciplinario de los hechos ocurridos".
Recordar que en la mañana del miércoles hubo una reunión de autoridades en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y pese a esta solución preventiva, las negociaciones continuarán la semana que viene.
Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura:
Viernes 4 de setiembre
Montevideo City Torque vs. Cerro Largo
19:00 | Estadio Charrúa
Sábado 5 de setiembre
Danubio vs. Peñarol
15:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff
Deportivo Maldonado vs. Wanderers
18:00 | Estadio Domingo Burgueño Miguel
Domingo 6 de setiembre
Cerro vs. Racing
10:00 | Estadio Luis Tróccoli
Central Español vs. Defensor Sporting
13:00 | Parque Palermo
Nacional vs. Juventud
16:30 | Gran Parque Central
Liverpool vs. Boston River
19:30 | Parque Viera
Lunes 7 de setiembre
Albion vs. Progreso
15:00 | Estadio Luis Franzini
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