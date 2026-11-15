"Se juega un partido de cinco millones de dólares": el comunicado de Ruglio en la previa a Defensor-Peñarol

A pocas horas del trascendental encuentro de esta noche frente a Defensor Sporting a las 20:00 horas en el Estadio Luis Franzini, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio —quien no se presentará a las elecciones del próximo 12 de diciembre—, emitió un fuerte y claro mensaje dirigido a toda la parcialidad aurinegra. El mandamás Mirasol puso sobre la mesa tanto la enorme dimensión deportiva del choque como el fuerte impacto financiero que hay en juego para asegurar la estabilidad institucional del club.

En el plano futbolístico, el encuentro de esta noche representa una bisagra para el cierre de la temporada, ya que un triunfo le asegura a Peñarol ganar la Tabla Anual y luchar por volver a ser campeón uruguayo, además de ser Uruguay 1 en la Copa Libertadores 2027.

Más allá de la gloria deportiva, Ruglio enfatizó que el equipo se juega esta noche "un partido de 5 millones de dólares" e hizo un desglose detallado del dinero que ingresaría a las arcas de la institución. Clasificar directamente a la fase de grupos de la Libertadores garantiza 3 millones de dólares por la sola participación, a lo que se suma otro millón de dólares estimado por la recaudación de los tres encuentros como local y unos 660 mil dólares adicionales en caso de ganar dos de esos tres compromisos en casa.

Los jugadores de Peñarol abrazados. Foto: Leonardo Maine.

A esta cifra continental se le añaden los ingresos en el plano local: el duelo ante Cerro Largo por la última fecha del Torneo Clausura puede dejar una recaudación superior a los 250 mil dólares, mientras que las dos finales por el Uruguayo representarían otros 500 mil dólares netos para el club. "Por ende es un partido fundamental en lo deportivo y fundamental en lo económico para seguir teniendo un club ordenado como hasta ahora", subrayó.

En el tramo final de su comunicación, el presidente hizo un enfático llamado a la responsabilidad de los hinchas que concurran esta noche al Franzini y lanzó una fuerte advertencia sobre posibles maniobras extradeportivas para perjudicar a la institución. Ruglio pidió explícitamente cuidar al club y colaborar en la detección de infiltrados: "Si ven a alguien que pueda ser enviado directamente a perjudicar al club, por favor ayuden a identificarlo. Seguro volverán a enviar gente paga para evitar que Peñarol sea campeón", advirtió. Para cerrar, dejó una reflexión sobre el clima político e institucional que rodea al equipo en este tramo decisivo del año: "Es importante cuidar al club entre todos. Muchos de adentro no quieren ver bien a Peñarol y todos los de afuera tampoco lo quieren ver campeón".

El comunicado completo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol se juega un partido muy importante desde todo punto de vista.

Primero siempre desde lo deportivo.

Si gana la Anual se asegura definir por cuarto año seguido el campeonato uruguayo.

Se asegura también ir nuevamente directo a fase de grupos de la próxima copa Libertadores.

Pero también se juega un partido de 5 millones de dólares.

Al ir a fase de grupos se asegura 3 millones de dólares por la participación.

De recaudación de los 3 partidos de copa asegura 1 millón de dolares.

Si gana dos de los tres partidos de local en copa recauda 660 mil dolares.

El partido con Cerro Largo de la última fecha del clausura puede dejar una recaudación superior a los 250 mil dolares.

Se asegura dos finales por el uruguayo en las cuales puede recaudar 500 mil dolares solo para Peñarol.

Por ende es un partido fundamental en lo deportivo y fundamental en lo económico para seguir teniendo un Club ordenado como hasta ahora.

A todos quienes vayan al Franzini por favor cuiden a Peñarol.

Si ven a alguien que pueda ser enviado directamente a perjudicar al Club por favor ayuden a identificarlo. Seguro volverán a enviar gente paga para evitar que Peñarol sea campeón.

Es importante cuidar al Club entre todos. Muchos de adentro no quieren ver bien a Peñarol y todos los de afuera tampoco lo quieren ver campeón.

Juan Ignacio Ruglio.

Presidente.