Sancionados para la última fecha del Intermedio: cuatro expulsados en Progreso vs. Deportivo con incidentes

La última fecha del Torneo Intermedio se jugará este fin de semana, primero del mes de agosto, y definirá a los finalistas además de jugarse puntos fundamentales en la tabla Anual y en la permanencia de la Liga AUF Uruguaya. El partido entre Progreso y Deportivo Maldonado en La Teja fue el partido que dejó más expulsados y Nacional y Peñarol también tendrán ausencias.

En la pasada fecha, antes del parate, el Gaucho y el fernandino se sacaron chispas en el Paladino. Deportivo llegaba como líder de la tabla Anual, pero dejó puntos tras caer ante el equipo local y fue alcanzado por Peñarol que goleó a Boston River. Progreso se puso en ventaja con un penal que Agustín Ocampo ejecutó dos veces luego de un doble toque y los de Tabaré Silva sostuvieron la ventaja con un juego férreo a pesar de la expulsión de Ayrton Cougo, lateral izquierdo, que no estará ante Nacional.

Al final del partido se dieron algunas discusiones entre jugadores y reclamos por parte de Deportivo Maldonado al equipo arbitral. El arquero Diego Segovia recibió dos partidos de suspensión por “agresión e injurias” y el entrenador Gabriel Di Noia la misma suspensión por protestas improcedentes al igual que Luis Salsamendi, entrenador de arqueros, que solo se perderá el próximo partido. Los Fernandinos cerrarán recibiendo a Juventud de las Piedras y tampoco contarán con Renato César que llegó a la quinta amarilla.

¡CLIMA CALIENTE SOBRE EL FINAL!



En el cierre del partido entre Progreso y Deportivo Maldonado, los jugadores de ambos equipos tuvieron un fuerte cruce.



Diego Segovia, arquero del Depor, fue expulsado.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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Por el lado de Progreso, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol le dio cuatro partidos de suspensión a Ayrton Cougo, expulsado durante el partido, y le tipificó “juego desleal, protestas improcedentes y desobediencias”. No estará ante Nacional para la última fecha y tampoco podrá jugar Sebastián Cardozo, defensor, que aún tiene una fecha de suspensión por cumplir. El Gaucho enfrentará a Nacional que no contará con su arquero Alexis Martín, expulsado en el último partido ante Wanderers.

Alexis Martín Arias retirándose del campo de juego tras ser expulsado en el cruce de Nacional ante Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

Aún está en trámite la sanción de dos partidos a Facundo Ballati, juvenil de Danubio que vio la roja directa en la derrota de la Franja frente a Montevideo City Torque en el Centenario. En el equipo de La Curva volverá a estar a la orden Sebastián Rodríguez.

Entre quienes recuperan jugadores también están Liverpool, que volverá a contar con Santiago Laquidain y Racing que recupera a Maximiliano Pinela.

Mientras que Peñarol (Eric Remedi cumplirá su última fecha de sanción) y Cerro Largo se enfrentarán en el Campeón del Siglo y definirán al líder de la Serie A, hay hasta cuatro candidatos para el finalista del Intermedio en la Serie B.

Montevideo Wanderes y Montevideo City (que volverá a contar con Esteban Obregón y Gonzalo Montes) son líderes con 12 puntos y se enfrentarán, pero Deportivo Maldonado y Nacional los siguen de cerca con 11 y 10 unidades, respectivamente, esperando un empate. El Bolso es el que corre de atrás porque además de depender de otros resultados, necesitaría una goleada para estar en carrera.