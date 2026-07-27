Así se juega la última fecha del Intermedio: cruce clave el viernes, Peñarol el sábado y Nacional el domingo

La séptima y última fecha del Torneo Intermedio se disputará de viernes a lunes pero con la chance de quedar definida el sábado. Los líderes de la serie B, Montevideo City Torque vs. Wanderers, se miden este viernes en el Charrúa, desde las 19 horas.

Si hay un ganador, uno de los dos alcanzará los 15 puntos en solitario, mientras que si empatan, ambos quedarán con 13, con la chance de que Deportivo Maldonado (11) se quede con la cima si vence a Juventud.

La serie A puede quedar definida ese mismo miércoles, con el resultado del cruce entre Peñarol y Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo. El Mirasol lidera la zona con 13 unidades y es seguido por su rival de turno, con 11 puntos.

La Tabla Anual muestra su paridad ya que Deportivo Maldonado y Peñarol son líderes, mientras que Racing aparece un escalón por debajo. La Escuelita dejó pasar la chance de ser puntero en solitario al perder con Cerro por 1-0 en uno de los partidos que había sido aplazado la semana anterior. En el Descenso hubo novedades y es que la victoria del Villero dejó comprometido a Danubio que en este momento cuenta con el mismo promedio que Cerro. Wanderers y Progreso, más allá de los puntos acumulados en las últimas jornadas, aún se ubican en la penúltima y última posición de la zona roja.

Así se juega la fecha 7 del Torneo Intermedio

Tomás Verón Lupi con la pelota en el partido entre Nacional y Progreso. Foto: Darwin Borrelli.

Viernes 31 de julio:

19:00

Montevideo City Torque vs. Wanderers

Estadio Charrúa

Sábado 1° de Agosto

12:00

Albion vs. Danubio

Estadio Franzini

15:00

Deportivo Maldonado vs. Juventud

Estadio Domingo Burgueño Miguel

18:30

Peñarol vs. Cerro Largo

Estadio Campeón del Siglo

Domingo 2 de Agosto:

12:00

Racing vs. Boston River

Parque Roberto

15:00

Central Español vs. Liverpool

Parque Palermo

18:30

Nacional vs. Progreso

Gran Parque Central

Lunes 3 de Agosto

19:00

Defensor Sporting vs. Cerro

Estadio Franzini