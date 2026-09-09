“Sacar a los pibes de la calle”: Deportivo Italiano revoluciona la C con un caso exitoso que llama la atención

Dio la charla el DT y el presidente y refundador de Deportivo Italiano, Guillermo Silvera, habló: “Son buenos, estiran la cancha, todo lo que quieran. Pero nosotros somos un equipo de varones, y no cualquiera juega contra un varón”.

Es el ritual del “equipo de barrio” que causa sensación en la C. “No es un cuadro como la SAD de City Torque, que apunta a otro público. Somos el fútbol de antes”, le confesó Silvera a Ovación.

“Es fútbol barrial donde se dice la verdad: vamos a meter, a jugar, a esto y a lo otro”, afirmó el presidente que también es utilero y “lo que precise el equipo”, que el pasado fin de semana llegó a su fin una racha de 12 juegos sin perder. Se encuentra en la segunda posición del Torneo Final de la C.

Silvera contó que es un club de barrio por las zonas que representa el Deportivo Italiano —el Marconi, el 40 Semanas y el Borro— y por el plantel que lo conforma.

Una de las incidencias del entrenamiento de Deportivo Italiano. Foto: Estefanía Leal.

“La gran cantidad de los jugadores son del barrio y por eso siempre digo que me gusta hacer un gol para besar el escudo que nos representa”, dijo Silvera, quien nació y se crió en el Marconi.

Ese “mantra” del Deportivo Italiano le permitió a otros tener un lugar dentro del mundo del fútbol. Nicolás Rijo (28) está en el club desde que se refundó en 2022 . “Es un club de barrio que le da oportunidades a gurises como nosotros, porque capaz vas con un curriculum y decís que sos del Borro o del Marconi y te miran con otra cara”, sostuvo el jugador que por la mañana trabaja en una carpintería de aluminio.

“Se piensan que son todos delincuentes. No te dan la oportunidad, te miran de otra manera por el ‘ruido’ del barrio y todo lo que está pasando en la sociedad. Acá se inculca mucho lo del barrio, porque capaz en otros clubes te dicen que si tenés dos o tres del Marconi son problemáticos, pero capaz tienen todas las condiciones y no están por ser de esos lugares”, narró Rijo, que llegó a entrenar en los canteros de Corrales y Centenario en 2022 con Deportivo Italiano, pero actualmente es muy diferente.

El caso exitoso del Papote Isasmendi

Jonathan Isasmendi, el '10' de Cerrito en la Segunda División Profesional, en entrevista con Ovación. Foto: Estefanía Leal | El País

La figura de la Segunda División Profesional es Jonathan “Papote” Isasmendi. El 10 de Cerrito es el segundo máximo goleador de la temporada con 10 gritos y salió de Deportivo Italiano. “Le damos oportunidades a jugadores que nunca la tuvieron. Por ejemplo, Isasmendi”, relató Silvera.

Contó cómo fue el proceso para que tuviera su gran chance de pisar una cancha y luego transformarse en profesional. “Nos costó dos años para que el Papote se adapte a lo que es el fútbol, jugaba muy bien, pero no entendía nada. Se fue puliendo y hoy es uno de los mejores de la B”, marcó.

Deportivo Italiano y Cerrito generaron “un convenio” porque en el auriverde hay cuatro futbolistas que salieron del Tano. “Usamos las instalaciones de ellos (el Parque Maracaná) porque sacamos jugadores, van a Cerrito y nos quedamos con un porcentaje de una futura venta”, enfatizó.

Silvera destacó que son una asociación civil y que tienen una meta: “Sacar a los pibes de la calle, que no estén en la esquina, que vengan, entrenen, se prueben, y gracias a Dios nos está yendo bien”.

El boom del Deportivo Italiano en redes sociales

El entrenamiento del Deportivo Italiano en el Parque Maracaná. Foto: Estefanía Leal.

Parte del boom de Deportivo Italiano fue porque se volvieron virales las arengas de Silvera fin de semana tras otro gracias al canal Braytom TV por You Tube.

No es de Deportivo Italiano, sino del médico del club, Brian, y su primo, Tomás, que decidieron hacer una “serie del Tano”. Fue hace tres años cuando vieron un partido del equipo azul ante Villa Española en el Estadio Víctor Della Valle.

“Empezaron a contar las vivencias de los jugadores; acá tenemos de todo, jugadores de fútbol, jugadores que nunca jugaron al fútbol, jugadores que tuvieron antecedentes, que estuvieron presos, y nosotros les estamos dando una oportunidad”, rememoró Silvera.

Jugadores que son hinchas

Entrenamiento del Deportivo Italiano. Foto: Estefanía Leal.

Juan Olivera asumió como director técnico de Deportivo Italiano a principio de este año. Estuvo muchos años integrando el equipo de trabajo del entrenador Julio Fuentes, pero siempre que podía iba a ver al Tano por ser del barrio y tener una relación con Silvera.

“Me identificaba con el equipo por ser del barrio y siempre me llamó la atención eso”, apuntó el entrenador (43).

Esgrimió otro ítem que le parecía muy interesante del joven club y era que los futbolistas salían cantando al campo de juego. “Cuando fui a arreglar con Guillermo para dirigir al equipo fue una de las cosas que primero me comentó: ‘Acá vas a ver cosas que nunca las viste en otro lado y capaz no las vas a volver a ver nunca más’”, recordó Olivera.

Y el tiempo le dio la razón: “A mí, increíblemente, me sorprendió que hay jugadores que son hinchas. ¿Y cómo puede ser que sean hinchas de Italiano si es un equipo que se fundó hace cuatro años? Hay futbolistas que tiene 20 o 21 años y, no me preguntés cómo, pero sí, son hinchas del club y tienen tatuado el escudo como el fanático que tiene tatuado el escudo de Peñarol o Nacional”.

“Hay una identificación que se lleva a la cancha y produce que los jugadores den un plus”, reconoció el entrenador.

El himno de los jugadores

Entrenamiento del Deportivo Italiano en el Parque Maracaná. Foto: Estefanía Leal.

En los videos del Tano en You Tube se pueden ver las arengas de Silvera y luego a los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes reunirse para nombrar al club e iniciar una canción: “La banda del Tano ya llegó, entró haciendo descontrol. Somos toda gente de barrio, nos paramos de mano en todos lados. Te vengo alentar, siempre hasta el final”.

Cristian Silva (29) es el capitán de Deportivo Italiano y definió ese tema como un “himno”. “No le encontrábamos la vuelta a los resultados. Llegó un momento que ya no teníamos nada para hablar en el vestuario, salió ese tema, nos miramos entre todos y dijimos: ‘¿Qué hacemos?’ Y fue Silvera que empezó a cantar, lo seguimos y hasta el día de hoy se hizo como un himno para nosotros antes de salir a la cancha, porque desde ese día empezamos a ganar. La verdad que nos motiva mucho”, recalcó Silva, que por la mañana trabaja en un almacén para luego a la hora 16:00 ir al Parque Maracaná para entrenar con el Tano.

En el actual plantel de Deportivo Italiano hay tres jugadores que tuvieron un recorrido en el fútbol como Christian Pérez, Mathías Callero y Jonathan Álvez.

El exjugador de Montevideo City Torque, Danubio, Barcelona de Ecuador e Internacional de Porto Alegre resaltó ese sentimiento que hay de los futbolistas por el club.

“Es la primera vez que veo un equipo así y me llama mucho la atención. Te motiva porque es un club de barrio, una institución que quiere crecer, que busca poder hacerse su nombre”, subrayó el delantero (38).

“Hay muchos chicos de barrio que quieren llegar a Primera. Y nosotros los vamos a ayudar para que puedan cumplir su sueño y que el club crezca más”, cerró Álvez.

La muerte de Bruno Bentancor en Deportivo Italiano

Bruno Bentancor, el atacante de Deportivo Italiano perdió la vida como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Foto: deportivoitaliano.1

La autocrítica de Guillermo Silvera

“Quedé con un dolor grande y le dije a los jugadores que podríamos haber hecho algo más. Lo veíamos que estaba deprimido. Él fue a practicar a Riestra, salió ese video y como le dije a todo el mundo, no sabemos si era una mentira. En las redes lo mataron y estaba con un gran bajón”.

La preparación del DT por este doloroso tema

“Nos afectó a todos”, aseguró el DT Juan Olivera. “Siempre se comportó de manera profesional y la verdad que nos sorprendió, nos costó muchísimo: a mí como líder el grupo tuve que leer mucho, hablar con gente para poder sobrellevar eso porque aparte todo fue muy rápido”, concluyó.

El recuerdo de Cristian Silva por Bruno Bentancor

“Tenía una amistad con él. Me dolió mucho y los gurises también lo sintieron porque cayó como un balde de agua fría. En su último partido, que fue cuando rompimos el hielo porque no perdimos y fue contra Rambla Juniors, que empatamos 1-1 con gol de él”, estableció el capitán del equipo.

“Fue una pérdida importante la del Bola”

“El grupo sintió lo que fue la pérdida del Bola. Fue una pérdida importante para el plantel debido al compañero y la clase de jugador que era. Siempre fue un compañero con todas las letras. Por suerte el grupo supo llevar el momento difícil y no tuvo un bajón”, comentó Nicolás Rijo, uno de los jugadores que más tiempo lleva en Deportivo Italiano.

