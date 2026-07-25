Ruben Sosa sobre la crisis de Nacional: “No hay un clase A que pueda salvar un partido, por eso deben estar juntos”

Ruben Sosa, histórico exfutbolista de Nacional, dialogó con Ovación acerca de la crisis futbolística que atraviesa el club y expresó: “Estamos en un momento donde no hay un jugador clase A, de esos fenómenos que te pueden salvar un partido, por eso te digo que tienen que estar juntos”.

Por otra parte, pidió que no critiquen a Sebastián Coates "porque tiene un corazón enorme" y elogió al resto del plantel: "Este grupo tiene todo, por algo están en Nacional".

A continuación un resumen de la entrevista.

-Nacional sufrió ocho expulsiones en 21 partidos y, a pesar de que contrató dos referentes como Zuculini y Martín, ambos vieron la roja en sus primeros partidos, ¿cómo evaluás eso?

-Es normal, Bava está intentando armar el equipo, lo que pasa es que cuando venís de afuera y estás desde hace un par de semanas o 20 días empezar a andar bien es difícil, como jugador querés dar el máximo y de repente se te va la cabeza. Hoy en día un trancazo o hablar mal es una amarilla. Nos falta jugar como equipo, lo estamos haciendo un poquito individual. Tienen que juntarse todos, tener charlas entre ellos y decir cómo se ve cada uno.

-Javier Gomensoro se refirió a un informe de la gerencia deportiva que detectó “ausencia de carácter”. ¿Creés que es una carencia actual?

-No, para nada. Yo los veo entrenando y lo hacen bárbaro, con ganas, pero sí están preocupados. Si hablás es porque capaz que nunca tocaste una pelota, pero no hables de cosas que no tienen sentido. Este grupo tiene todo, por algo están en Nacional y confiamos en ellos.

-¿Te referías al comentario que hizo Gomensoro o de forma general?

-No escuché el comentario, me lo dijeron, pero creo que acá en este momento es Nacional. Los dirigentes tienen que estar unidos como están, tienen que apoyar al club, a los jugadores, y si les tienen que decir algo vayan a Los Céspedes, se juntan y que cada uno diga: 'me parece que pasa esto', y los jugadores les van a decir lo que está sucediendo: que a veces la pelota no entra, que entrenan todos los días, que están preocupados, que quieren sacar este Nacional adelante, pero no es el momento de hablar. Todos tenemos que apoyar al club.

-¿Qué otras razones encontrás para explicar esta crisis futbolística?

-No es que los jugadores no estén juntos, pero en esta crisis si no están todos juntos no sacamos adelante a Nacional. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque no hay un jugador como el Chino Recoba o un Ruben Sosa en tiros libres que de repente te hacía un gol y después hacías tres. No hay un referente que vos digas: ‘bueno, ta, hay un tiro libre y ya es gol‘. Estamos en un momento donde no hay un jugador clase A, de esos fenómenos que te pueden salvar un partido, por eso te digo que tienen que estar juntos. Tenemos una juventud que quiere dar todo, que corre para todos lados, pero hay que apoyarlos.

Ruben Sosa situado en una mesa del Bar Arocena. Foto: Ignacio Sánchez.

-¿Hoy Nacional precisa un Ruben Sosa?

-No lo digo por mí, siempre tenías un número 10 que le pegaba muy bien y de dos tiros libres te hacía un gol, y hoy estamos tirando córners para Coates, que tiene que defender y atacar. Me parece que Coates no puede hacer todo, es el capitán, el referente, defiende y a veces tiene que ir a cabecear para hacer el gol y capaz que le hacen un gol y dicen: ‘Coates ya está…‘, viste cómo es el hincha, pero no podés hacer las dos cosas. Era como Polenta en su momento, quería hacer todo y después se tuvo que retirar porque jugar atrás y tener una edad es complicado, pero no le den palo al capitán porque tiene un corazón enorme y quiere que este Nacional salga adelante.

-¿El jugador a sumar hoy para el plantel de Nacional es un enganche?

-Si tienen un 10, un distinto que sea líder, con experiencia y trayectoria, que le pegue bien a la pelota, de dos tiros libres haga un gol y te ponga la pelota en la cabeza, les diría a los dirigentes: ‘Tráiganlo ya‘. Hay que buscarlo, no soy dirigente, pero si lo tienen sería un golpe importante. No traigan un jugador que puede ser promesa porque esas las tenemos en casa, pero también tenemos que ayudar a los chicos del club.

