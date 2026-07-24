Bava en conferencia de prensa: "Fue un semestre para el olvido pero estamos todo el día ocupándonos de la situación"

Jorge Bava, director técnico de Nacional, habló este viernes por la mañana en la conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y se refirió a la actualidad deportiva del tricolor. En este sentido, puso el foco en el partido de vuelta ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana y en los aspectos que deben mejorar a nivel de funcionamiento.

La goleada 3-0 sufrida en condición de local ante el club argentino profundizó la crisis futbolística y ya acumulan tres partidos sin ganar en lo que va del segundo semestre: igualaron 0-0 con Danubio, cayeron 2-1 ante Wanderers de local y luego llegó el duro golpe a nivel continental.

"Somos todos conscientes, sabemos la responsabilidad, la asumimos y la tomamos", expresó Bava al iniciar la conferencia.

Y profundizó: “En esos momentos se tiende a buscar una razón única y cuando no se dan los resultados no es por una sola razón. Lo que más me deja tranquilo es el día a día, el equipo se brinda, entrena, es receptivo, pero no se nos dan los resultados. El ánimo juega un rol importante en esto, sin duda. Pero estoy convencido, lo veo día a día, le brindamos todas las posibilidades habidas y por haber”.

Respecto al análisis del partido con Tigre, las distracciones y la expulsión de Bruno Zuculini, desarrolló: "Hubo muchos factores, un gol al minuto te cambia mucho. Es una posibilidad, no pudimos sortearlo. Nos golpeó mucho el primero y en el último minuto del primer tiempo. “Hicimos dos cambios, dos obligados, uno por decisión, teníamos jugadores tocados, entonces decidí dejarlo unos minutos más, no me había a imaginar que al minuto lo expulsaran”.

Y añadió: “Hicimos dos cambios, dos obligados, uno por decisión, teníamos jugadores tocados, entonces decidí dejarlo unos minutos más, no me había a imaginar que al minuto lo expulsaran”.

En cuanto al pedido de autocrítica, el entrenador expresó: “No consideramos que hacemos todo bien, sí que vamos por buen camino. No se dan los resultados, fue un semestre para el olvido, no fue el inicio que queríamos. En lo que respecta al profesionalismo y la exigencia, eso está. Estamos todo el día acá, ocupándonos de la situación”.

"Hoy hay que ser humilde, aceptar las críticas, callarse la boca y trabajar mucho; la ansiedad de la gente es lógica pero hace que tomemos decisiones equivocadas. Los jugadores están muy involucrados con la idea”, expresó.