Ronald Araújo contó quién lo hizo zaguero y lo que le dijo para convencerlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ronald Araújo disfruta de un buen momento profesional en el Barcelona logrando actuaciones muy satisfactorias. Este martes, previo al encuentro del azulgrana ante Benfica por la Champions League, el zaguero expresó cómo fue que pasó de ser delantero a la posición que ocupa hoy en día.

"Empecé de delantero en mi ciudad, en Huracán de Rivera, y llegué a Montevideo hasta jugando de enganche, pero cuando subí a la Primera de Rentistas, Sergio Cabrera me veía condiciones atrás. Recuerdo que estábamos en pretemporada cuando hicimos un amistoso y se lesionó un defensa, por lo que me metió atrás y la verdad que me salieron las cosas bien. Después charlando me dijo que delantero podía ser uno más, pero que atrás podría ser un gran defensa", narró Araújo, de 22 años.



"Creo que fue un buen acierto, estoy contento de poder estar acá, disfruto de defender, eso fue muy lindo", añadió.



Sergio Cabrera, quien fue ayudante de campo de Jorge "Polilla" Da Silva en varios equipos, es el padre de Leandro, también defensa y que juega en Espanyol, el rival de ciudad del Barça.



El hecho que haya sido delantero explica por qué en los últimos partidos, en los que Barcelona ha estado necesitado de gol, el técnico Ronald Koeman lo haya mandado a la ofensiva en los minutos finales. Araújo anotó el gol del 1-1 ante Granada en el último minuto en el duelo de LaLiga en el Camp Nou.

El duelo ante Benfica por el torneo europeo será este miércoles desde las 16:00 de Uruguay y el zaguero estará enfrentando a su compañero de selección Darwin Núñez.