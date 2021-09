Cinco exdefensas históricos de la selección uruguaya analizan el presente de Ronald Araújo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ronald Araújo está dando que hablar en Europa después de la espectacular actuación del zaguero uruguayo en el 1-1 agónico de Barcelona contra Granada en el marco de LaLiga de España.

Mundo Deportivo fue muy concreto en la nota que tituló “Araújo, con números de crack ante Granada”: “El central uruguayo, el mejor azulgrana ante el conjunto nazarí, no solo marcó el tanto del empate sino que protagonizó la mitad de los remates del Barça a portería, creó 5 ocasiones de cabeza, ganó 11 duelos y completó otros 10 aéreos con éxito”.

En la selección uruguaya, Araújo (22 años) ha jugado poco. Una lesión lo complicó en la Copa América de 2021 en Brasil al punto que no jugó y apenas en dos partidos pudo estar en el banco de suplentes.



Por otro lado, en las Eliminatorias Sudamericanas acumula 185 minutos; jugó los 90’ en el ida y vuelta contra Ecuador (2-4 y 1-0) e ingresó para jugar los últimos cinco minutos contra Bolivia, en el 4-2 del partido que se jugó en el Campeón del Siglo en septiembre.

Ronald Araújo en el partido contra Ecuador en el Campeón del Siglo. Nicolás Pereyra.

Ovación dialogó con cinco exjugadores de la selección uruguaya, que fueron reconocidos zagueros de la Celeste. Alejandro Lembo, Andrés Scotti, Gonzalo Sorondo, Diego "Memo" López y Diego Lugano brindaron su opinión: ¿Cómo evalúan el presente de Araújo en Barcelona? ¿Cuáles son sus principales características ¿Ya es momento de que sea titular en la selección uruguaya?

ALEJANDRO LEMBO. EL exgerente deportivo de Nacional jugó 38 partidos con la Celeste y fue mundialista en Corea y Japón 2002. También jugó cuatro temporadas en LaLiga de España, como Araújo, pero defendiendo al Real Betis. Al exdefensor le agrada el zaguero de Barcelona ya desde juveniles.



“Es un jugador que lo tengo bastante visto desde la época de Rentistas, cuando estaba en Tercera División. Ahí jugaba de cinco, bien de volante central. Nosotros con el Cacique Medina lo quisimos llevar a Nacional, pero al final no se pudo por diferentes circunstancias y finalmente terminó en Boston River”, contó a Ovación.

Lembo aclaró que “en España sin calidad técnica, es complicado jugar. Él la tiene. Si bien no es de las ligas más fuertes físicamente hablando, tenés que estar a tono y él en eso es exuberante, a pesar de su juventud”.



¿Qué le falta para poder ser titular en la selección? “Le puede faltar experiencia y partidos, pero para eso hay que darle la oportunidad y bancarlo como en su momento se hizo con Lugano, después con Godín y así sucesivamente. Creo que se la están dando de a poquito esa confianza y me parece bárbaro”, contestó.

“Si sigue creciendo a este nivel, en una de las mejores ligas del mundo, en uno de los mejores equipos, esas oportunidades en la selección uruguaya sin dudas que van a aparecer solas”, remarcó con convicción.

ANDRÉS SCOTTI. Defendió a la Celeste en 40 encuentros. Fue mundialista en Sudáfrica 2010 y campeón de América en Argentina 2011. Para él, Araújo es un zaguero “muy completo”, pero aclaró que “lo más importante es que tiene una gran condición humana”.

“Sé por mi hermano (Diego Scotti), que compartió plantel con él en Boston River, que es una gran persona, un gurí sano, de buenos valores y eso es muy importante”, explicó.

Andrés Scotti fue campeón de América en 2011. FOTO: El País.

“Tiene una condición física exuberante, un despegue increíble y también potencia y velocidad. Sé que en el seno de la selección sorprendió por sus condiciones”, agregó.

Scotti remarcó que “habrá que ir viendo el destino” de Araújo a pesar de “ya está jugando en la elite”. “El techo se lo va a marcar él solo, porque es un jugador completo, de buen físico y está en uno de los clubes más importantes del mundo”, sostuvo.

Respecto a si el joven riverense ya está listo para ser titular en la selección uruguaya, manifestó con claridad: “No hay que perder de vista que lo importante es estar ahí. Después se verá si juega y por qué: si el técnico lo considera, si entra por un suspendido o por un lesionado. Lo importante es estar ahí, en el plantel. Después se ve... Además que entre uno significa que salga otro”.

GONZALO SORONDO. El Lalo, quien actualmente es representante de jugadores y es el director ejecutivo de la agencia Faro Sports, jugó con Uruguay el Mundial de Japón y Corea 2002; de hecho fue titular en los tres partidos de grupos, incluyendo aquel recordado 3-3 contra Senegal, cuando fue sustituido por Mario Regueiro a los 32’.

Gonzalo Sorondo en el Mundial de 2002 contra Dinamarca. FOTO: El País.

“Ronald Araújo es un grandísimo zaguero, es muy bueno. Ya me gustaba acá cuando jugaba en Boston River. Tiene buena altura, un gran juego aéreo, es muy rápido para lo grande que es, es muy veloz y técnicamente es bueno”, sostuvo el exzaguero de la selección uruguaya.



Aunque aclaró: “Lo que sí, me parece que, a ver... El contexto donde juega él y la selección uruguaya son diferentes. Barcelona obviamente juega a otra cosa que no la juega Uruguay y eso por ahí le puede jugar un poco en contra de que quizás hay momentos en los que no se puede salir jugando porque básicamente Uruguay no juega a eso. Y quizás, en algún momento del partido puede llegar a tener demasiada confianza y creer que los espacios, cuando él tiene la pelota, se van a generar como se generan en Barcelona. No es un defecto de él, es que Barcelona y Uruguay juegan totalmente a diferentes cosas”.

Además, Sorondo comentó en diálogo con Ovación que “para mí harían una grandísima defensa central con Josema (Giménez), que ya lleva muchísimos años jugando en la selección. Aparte considero que la selección uruguaya necesita un recambio ahora en ese sector de la cancha”.

DIEGO LUGANO. El histórico capitán de la Celeste aseguró a Ovación que “con Araújo hay una notoria diferencia con los antiguos zagueros centrales uruguayos”. “Yo mismo me incluyo”, aclaró.



¿En qué radica la diferencia? Así lo explicó la Tota: “Él físicamente es diferente. Por lo que sé, allá en Rivera, donde nació, él hacía atletismo y competía a nivel nacional en velocidad. O sea que eso ya lo marca como un atleta diferente que se adapta mucho más a los tiempos modernos donde uno tiene que ser atleta antes que jugador. Eso se ve claramente. Es un atleta con perfil de jugador actual: alto, espigado, rápido”.

La Tota fue durante mucho tiempo capitán de la selección uruguaya. FOTO: El País.

Lugano defendió a la Celeste en 95 encuentros. Fue capitán en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y levantó la última Copa América que ganó Uruguay hace ya 10 años. Lógicamente no compartió plantel con Araújo, pero sí estuvo en contacto: “Cuando él estaba en la Sub 20 y llegó a Barcelona, hablé con él por teléfono y ya se veía un gurí muy centrado y enfocado en lo que quería”.

Además recordó: “Cuando él estaba en el Barcelona B (la reserva del equipo Culé), yo fui al club por un tema de São Paulo y el director deportivo en ese entonces me contó que Araújo tenía la agresividad y el temperamento de un uruguayo, que ellos respetan mucho porque es algo que ni se compra ni se entrena; pero también él cuando llegó a Barcelona hizo un trabajo técnico muy, pero muy específico para agarrar más sensibilidad con la pelota. En Uruguay no trabajamos bien ese tema y Barcelona lo preparó”.

“Eran trabajos todos los días para agarrar sensibilidad con la pelota, porque el resto él lo tenía que era lo más importante: el aspecto físico, que en él es algo genético, y el temperamento de los uruguayos”, sumó.



Para Diego Lugano “se vislumbra un zaguero para mucho tiempo con un perfil físico que nosotros no teníamos. Tal vez Josema Giménez pueda ser el más parecido por la velocidad y la pasada larga que él tiene. Ojalá que siga centrado así, haga una buena carrera y pueda hacer su historia en Barcelona, uno de los equipos más importantes del mundo, y principalmente en la selección uruguaya. Por lo que hablé con él, es un chiquilín que se pone objetivos y eso es fundamental para un futbolista de sus características. Me pone contento que Uruguay siga sacando jugadores”.

Por último, consultado acerca de si Araújo ya está pronto para ser titular en la selección o no hay que apurarlo, respondió: “Eso es cuestión del maestro Tabárez”.

DIEGO LÓPEZ. Diego “Memo” López defendió durante muchos años a la selección uruguaya. El actual entrenador fue campeón de América en 1995 con la Celeste en el Estadio Centenario y también disputó el máximo certamen de selecciones del continente en 1999. El exdefensa disputó 39 partidos en Uruguay. Fue parte de tres Eliminatorias: para el Mundial de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y para Alemania 2006.

Diego López fue campeón de América en 1995 con apenas 19 años. FOTO: El País.

“Uruguay ha tenido pocos futbolistas que han estado en equipos grandes como el Barcelona, entonces pienso que obviamente está pronto para ser titular en la selección. Es un pibe que lo veo con personalidad, que ha demostrado sus condiciones en Barcelona y que está apto para jugar en la selección. Creo que ahora en Uruguay tiene gente por delante, pero en el momento que le toque creo que va a responder como lo ha hecho y en gran forma. Eso está claro que lo decide el técnico de la selección, pero creo que uno tiene que ir atrás de los hechos y Araújo ha demostrado que en el momento que le tocó, como contra Ecuador en un partido difícil, demostró que está a la altura y no le sorprendió a nadie”, analizó López.

“Todos los que estamos en el fútbol y lo vemos partido tras partido, vemos que está creciendo”, añadió el técnico.



Sobre sus condiciones, el Memo comentó que “es un jugador que me gusta. Lo que más me gusta es el poderío físico que tiene, es exuberante, un jugador que lo podés dejar uno contra uno en 50 metros, un jugador para equipo grande creo, porque está tranquilo... Vos ves en los equipos grandes como Real Madrid y Barcelona que te juegan uno contra uno, dos contra dos, porque atacan los laterales, y ahí el DT está tranquilo porque él es potente, rápido, lee bien las jugadas, anticipa bien, tiene fuerza, va bien de cabeza. Está en un gran momento. Es uruguayo y no le veo techo”.