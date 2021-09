Luis Suárez: "No me hundo por una crítica y no me creo el mejor por recibir halagos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez, delantero uruguayo del Atlético de Madrid, aseguró este martes —después de firmar un doblete ante el Getafe que dio la victoria 2-1 a su equipo— que todos en la elite tienen que estar acostumbrados a "vivir con las críticas".

El Atlético de Madrid acumulaba dos partidos sin marcar goles y el delantero charrúa apenas sumaba uno en Liga esta temporada. Sin embargo, a Luis Suárez no le importan las críticas que ha podido escuchar en la última semana. "Creo que hay que estar acostumbrados a convivir con las críticas. En la elite hay que convivir con eso. No bajo los brazos. No me hundo por una crítica y no me creo el mejor por recibir halagos", declaró.

Después habló sobre el partido y dijo que su equipo consiguió darle la vuelta a una situación difícil. "Tenemos que dar más y este resultado nos da alas para seguir mejorando. El rival tiene su fuerte y su forma de presionar y atacarnos. Tenemos cosas que mejorar, solucionar algunas cosas que no hacemos bien. A mejorar porque recién ha empezado la Liga", culminó en declaraciones a Movistar Plus.