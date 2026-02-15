Rodillazo para jugador del partido: mirá el gol de Santiago Bueno que hizo avanzar a Wolves en la FA Cup

El Blundell Park del Grimsby Town era un completo barrial para el partido por los dieciseisavos de final de la FA Cup ante el Wolverhampton. El equipo local había eliminado de la EFL Cup nada más y nada menos que al Manchester United y querían dar otra sorpresa ante un equipo de la primera categoría, pero los Wolves, con un mal presente en la Premier League, pudieron avanzar a octavos de final gracias a un gol del uruguayo Santiago Bueno, que además fue elegido como el jugador del partido.

Los arqueros Jackson Smith y Sam Johnstone salieron a hacer la entrada en calor y las áreas ya eran puro barro. El estado de la cancha de este equipo de la cuarta categoría del fútbol inglés se prestó para evocar un fútbol clásico de potrero. Se repartieron la posesión de la pelota, de hecho el Grimsby la tuvo más (55%) en un partido con muy pocas situaciones de gol: tuvieron dos por bando y una fue decisiva.

Sobre la hora de juego cayó un lateral al área, uno de los tantos que los Wolves mandaron buscando el área local y fue rechazado. Pero la pelota le quedó a Joao Gomes, el brasileño se las ingenió para sacar un centro y en medio de esa área embarrada se impuso el uruguayo Santiago Bueno que anticipó con un rodillazo para desviar la pelota y vencer la resistencia del arquero.

Santiago Bueno made sure he got something on it to secure the win for @Wolves 🐺#EmiratesFACup pic.twitter.com/OZGq5meUHb — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 15, 2026

Fue la primera victoria fuera de casa del Wolverhampton desde que venció al Manchester United en abril. Los Wolves se encuentran en la última posición de la Premier League, muy comprometidos con el descenso, y por esa razón el club tomó una medida. El día del partido ante el Grimsby pusieron en descuento todas las camisetas del club en la tienda oficial y estas pasaron de 60 a 18 euros.

Las camisetas del Wolverhampton en descuento tras el mal momento en la Premier League: están últimos.

Quizás ahora que el equipo volvió a la victoria con la camiseta alternativa, esta pueda subir de precio. Lo cierto es que el héroe de la jornada, el uruguayo Santiago Bueno, fue elegido el jugador del partido luego de darle la victoria a los Wolves y pasó con el premio una vez finalizado el encuentro.