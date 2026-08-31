Racing vs. Albion en vivo por el Clausura: el Cervecero va por la Anual y el Pionero necesita sumar

Racing y Albion se enfrentarán este lunes desde las 15:30 horas en el Parque Osvaldo Roberto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro cerrará la jornada y tendrá dos equipos con objetivos diferentes: el Cervecero pretende aprovechar el traspié de Peñarol en el clásico para trepar a la cima de la Tabla Anual, mientras que el Pionero necesita sumar por primera vez en el último torneo de la temporada para mantener sus aspiraciones en la zona de clasificación a copas internacionales en la tabla acumulada.

Racing llega invicto en el Clausura. Después de empatar 2-2 ante Deportivo Maldonado en el debut, venció 2-0 a Nacional y luego igualó 0-0 con Danubio. Con esos resultados acumula cinco puntos en el torneo y está a cuatro del líder Liverpool. Una victoria lo dejaría con ocho, a solamente un punto del negriazul.

Pero el gran premio está en la Tabla Anual. Racing tiene 46 puntos, uno menos que Peñarol, que perdió 2-0 el clásico ante Nacional. Por lo tanto, si el equipo de Sayago consigue los tres puntos, llegará a 49 unidades y pasará a comandar la acumulada.

El equipo de Cristian Chambian atraviesa además un gran momento en los partidos importantes. En el Clausura ya derrotó a Nacional y durante la temporada consiguió resultados destacados frente a los grandes, en una campaña que lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Para este partido, recupera a Juan Bosca y a Yury Oyarzo, que habían llegado a cinco amarillas y ya cumplieron la fecha de suspensión ante Danubio.

Albion, en cambio, todavía busca su primera victoria del Clausura. Cayó 1-0 con Liverpool en el debut, perdió 2-1 ante Cerro en en la segunda fecha y viene de perder 3-2 frente a Boston River. El Pionero es el único equipo que aún no ha podido sumar en el Clausura.

En la Tabla Anual, Albion suma 35 puntos y ocupa la novena posición, por lo que una victoria en el Parque Roberto le permitiría defender su lugar en la zona de clasificación internacional y superar a Central Español, que está octavo. El partido tendrá además un antecedente reciente favorable a Racing: en el Torneo Apertura, el Cervecero se impuso 2-1 ante Albion.

Racing vs. Albion: alineaciones probables

Día: lunes 31 de agosto

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV.

Hora: 15:30.

Torneo. Clausura, fecha 4

Racing: Federico Varese; Facundo González, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez; Esteban da Silva, Agustín de la Cuesta, Juan Bosca, Álex Vázquez, Martín Ferreira; Sebastián da Silva, Tomás Habib.

DT: Cristian Chambian.

Albion: Sebastián Jaume; Román Gutiérrez, Francisco Couture, José Álvarez; Francisco Ginella, Ignacio Neira; Hernán Toledo, Agustín Vera, Carlos Airala; Álvaro López.

DT: Federico Nieves

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez.

Cuarto: Kevin Fontes.

VAR: Daniel Fedorczuk.

AVAR: Mathías Muñiz