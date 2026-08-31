Racing vs. Albion en vivo por el Clausura: el Cervecero va por la Anual y el Pionero necesita sumar
Los de Sayago son locales en el Parque Roberto. El campeón del Apertura puede quedar como líder de la Tabla Anual, mientras que el Pionero busca su primer triunfo del Clausura.
Racing y Albion se enfrentarán este lunes desde las 15:30 horas en el Parque Osvaldo Roberto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro cerrará la jornada y tendrá dos equipos con objetivos diferentes: el Cervecero pretende aprovechar el traspié de Peñarol en el clásico para trepar a la cima de la Tabla Anual, mientras que el Pionero necesita sumar por primera vez en el último torneo de la temporada para mantener sus aspiraciones en la zona de clasificación a copas internacionales en la tabla acumulada.
Racing llega invicto en el Clausura. Después de empatar 2-2 ante Deportivo Maldonado en el debut, venció 2-0 a Nacional y luego igualó 0-0 con Danubio. Con esos resultados acumula cinco puntos en el torneo y está a cuatro del líder Liverpool. Una victoria lo dejaría con ocho, a solamente un punto del negriazul.
Pero el gran premio está en la Tabla Anual. Racing tiene 46 puntos, uno menos que Peñarol, que perdió 2-0 el clásico ante Nacional. Por lo tanto, si el equipo de Sayago consigue los tres puntos, llegará a 49 unidades y pasará a comandar la acumulada.
El equipo de Cristian Chambian atraviesa además un gran momento en los partidos importantes. En el Clausura ya derrotó a Nacional y durante la temporada consiguió resultados destacados frente a los grandes, en una campaña que lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Para este partido, recupera a Juan Bosca y a Yury Oyarzo, que habían llegado a cinco amarillas y ya cumplieron la fecha de suspensión ante Danubio.
Albion, en cambio, todavía busca su primera victoria del Clausura. Cayó 1-0 con Liverpool en el debut, perdió 2-1 ante Cerro en en la segunda fecha y viene de perder 3-2 frente a Boston River. El Pionero es el único equipo que aún no ha podido sumar en el Clausura.
En la Tabla Anual, Albion suma 35 puntos y ocupa la novena posición, por lo que una victoria en el Parque Roberto le permitiría defender su lugar en la zona de clasificación internacional y superar a Central Español, que está octavo. El partido tendrá además un antecedente reciente favorable a Racing: en el Torneo Apertura, el Cervecero se impuso 2-1 ante Albion.
Racing vs. Albion: alineaciones probables
Día: lunes 31 de agosto
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV.
Hora: 15:30.
Torneo. Clausura, fecha 4
Racing: Federico Varese; Facundo González, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez; Esteban da Silva, Agustín de la Cuesta, Juan Bosca, Álex Vázquez, Martín Ferreira; Sebastián da Silva, Tomás Habib.
DT: Cristian Chambian.
Albion: Sebastián Jaume; Román Gutiérrez, Francisco Couture, José Álvarez; Francisco Ginella, Ignacio Neira; Hernán Toledo, Agustín Vera, Carlos Airala; Álvaro López.
DT: Federico Nieves
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez.
Cuarto: Kevin Fontes.
VAR: Daniel Fedorczuk.
AVAR: Mathías Muñiz
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