Racing de Avellaneda lanzó una tercera camiseta amarilla y negra con su origen vinculado a Peñarol

Racing Club de Avellaneda juega este domingo frente a Atlético Tucumán en su Estadio Presidente Perón, donde estrena una pecuilar tercera equipación que lanzó este martes: de color amarilla y negra, a bastones y con su origen vinculado a Peñarol.

La nueva camiseta alternativa de Nike para la Academia se remonta a un concepto de hace más de un siglo, desde la fundación de Racing en 1903 y sus primeros años de historia. Según lo que relata el propio club, antes de definir el celeste y blanco como sus colores definitivos, en 1904 el club solicitó un permiso para utilizar una camiseta amarilla y negra, pero fue supuestamente denegado. A partir de lo cual, la Academia elaboró el siguiente concepto: "122 años después ve la luz. Porque a Racing nadie le dice que no".

Según la historia del club argentino, la asamblea de socios racinguistas resolvió en aquel año utilizar una camiseta amarilla y negra a bastones verticales, pero la moción duró poco tiempo precisamente por la similitud con la camiseta de Peñarol de Uruguay, entonces un equipo ya consolidado en la región.

LA PRIMERA LOCURA

Sale a la luz 122 años después.

Tercer kit ya disponible@nikefootball pic.twitter.com/MHuLsDazHs — Racing Club (@RacingClub) September 1, 2026

Aunque aquella indumentaria inicial nunca fue utilizada en cancha, sentó las bases emocionales del club que persisten hasta hoy. Hay un detalle distintivo en el pecho y se trata del primer escudo histórico de la Academia, blanco y negro y con forma circular, en otro homenaje a los fundadores de Racing.

No obstante, unas siete décadas después, el equipo de Avellaneda volvió a usar la camiseta amarilla y negro por un breve período: en 1973, en épocas de Néstor Scotta, Hugo Gottardi, Roberto Díaz y Alberto Mario Jorge. Ese fue el último homenaje de Racing a una de las primeras camisetas de su historia, hasta el de la actualidad.

Cabe señalar que la camiseta amarilla y negra no es un homenaje a Peñarol, pero sí tiene una conexión histórica porque el principal motivo por el que no pudieron o decidieron no utilizarla fue su similitud con la camiseta del Carbonero.