Quién es y cómo juega Gonzalo Gelini, el extremo que Boca tasó en 10 millones de dólares y pasará a Peñarol

Peñarol volvió a mover el mercado de pases y a pocos días de que se termine el plazo para incorporar jugadores, el club confirmó en la noche del lunes la contratación de Gonzalo Gelini, extremo argentino que llegará a préstamo desde Boca Juniors.

La sorpresa fue grande ya que no había indicios de un posible refuerzo y más cuando el presidente Ignacio Ruglio había declarado el sábado luego del partido frente a Deportivo Maldonado que el mercado estaba cerrado para el Mirasol.

Está claro que eso no fue así y en la noche del lunes desde la institución aurinegra confirmaron que el extremo argentino Gonzalo Gelini llegará a Peñarol cedido desde Boca Juniors a préstamo por un año y con una opción de compra.

Se trata de una de las grandes promesas que tiene el club argentino ya que es extremo zurdo que con 19 años cuenta con versatilidad ofensiva y buena capacidad de desequilibrio. Eso lo llevó a firmar su primer contrato profesional a principios de 2026.

Vínculo con Boca hasta 2030 y una cláusula de 10 millones de dólares marcaban a las claras que la apuesta era grande, pero sin embargo, el futbolista —en coordinación con el club— decidió tomar otro rumbo y aceptar la chance de cruzar el charco para jugar a préstamo por un año en Peñarol.

Gonzalo Gelini. Foto: Instagram Gonzalo Gelini.

Es que el club de la Ribera se reforzó en la zona en la que puede desempeñarse Gelini y sumó a Sebastián Villa y a Leonel Flores, por los que las chances de sumar minutos iban a quedar algo reducidas para el juvenil.

Desde Peñarol confiaron a Ovación que ya lo tenían en el radar con el departamento de scouting con Marcelo Rodríguez a la cabeza y también con el “ok” del entrenador Diego Aguirre.

"Tiene que viajar y firmar, pero está todo hecho", dijeron desde el Carbonero a Ovación agregando que además de la opción de compra el Mirasol contará con un porcentaje de vidriera por estar en Peñarol.

Gonzalo Gelini defendiendo la camiseta de Boca Juniors. Foto: @gonza.gelini.

Capacidad para desbordar y generar peligro: las virtudes de Gonzalo Gelini

Gonzalo Gelini llegó a las juveniles de Boca muy joven pero su capacidad para desbordar y generar peligro fueron condiciones que lo colocaron rápidamente en la mira del club, algo que no fue en vano porque en 2025 fue figura en la Reserva dirigida por Mariano Herrón, equipo en el que jugó 20 partidos con cinco goles y seis asistencias.

En esa categoría logró el título de campeón en el Torneo Clausura del Proyección en 2025, pocos días antes de vencer a Vélez Sarsfield y quedarse con el Trofeo de Campeones del Proyección, al enfrentarse con el vencedor del Torneo Apertura.

“Soy más de velocidad, de encarar. Soy un atacante que va directo al arco. El delantero siempre tiene que buscar el gol. Y si no, una asistencia a un compañero”, se definió el futbolista en su momento.

Fueron sus buenos rendimientos en las divisiones inferiores de Boca Juniors lo que llevaron a que se le haga su primer contrato profesional que se selló en enero de esta año, a los pocos días hizo su estreno ante Estudiantes de La Plata y luego, en la fecha 3 hizo su debut como titular en el victoria por 2 a 1 frente a Newell’s Old Boys de Rosario.

A partir de ahí le siguieron tres participaciones más, todas bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, quien ya no está al mando del equipo luego del regreso al club del Vasco Rodolfo Arruabarrena.

Un hecho particular que se dio tras el estreno de Gelini en la Primera División de Boca fue que en Esteban Echeverría, partido de la Provincia de Buenos Aires, lo recibieron con honores y desde arriba de un camión de Bomberos fue idolatrado por sus vecinos en el barrio 9 de Arbil.

Arriba del autobomba, por las calles de su barrio, 9 de abril,

Gonzalo Gelini fue recibido por sus vecinos, en Esteban Echeverría, de esta manera 💙💛💙. pic.twitter.com/CWXOCz4pxp — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 3, 2026

En lo que va de la temporada 2026, Gelini sumó cinco partidos oficiales con el primer equipo, dos de ellos como titular, y registró una asistencia. En la Reserva volvió a destacarse al ser titular en 13 de los 15 encuentros disputados por el equipo.

El extremo anotó siete goles y entregó otra asistencia, consolidando su perfil de atacante desequilibrante. En el Trofeo de Campeones ante Vélez, aunque comenzó en el banco, disputó más de 30 minutos, participando activamente en la dinámica del equipo en la búsqueda de un nuevo título.

Gelini se transformaría así en una nueva alta del Carbonero que ya sumó a Jonathan Rodríguez (Portland Timbers - Estados Unidos), Thiago Espinosa (América - México), Leonel Jaime (River Plate – Argentina) y Franco Romero (MC Torque).