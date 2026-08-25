Rotación: los juveniles de Peñarol que pueden jugar ante MC Torque y los que descansan pensando en el clásico

El vigente campeón de la Copa AUF Uruguay se estrena por la edición 2026 frente a Montevideo City Torque, desde las 20:15 horas de este miércoles en el Estadio Centenario. No es un partido más para Peñarol por lo que le depara el calendario: el próximo domingo es el clásico contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo y Diego Aguirre planea algunas variantes en el equipo para que todos lleguen de la mejor manera posible.

Pese a sacarle nueve puntos de ventaja a su tradicional rival en la Tabla Anual, aún con un partido pendiente y justamente con Torque, para el Carbonero es una obligación ganar, principalmente porque juega con su gente. En ese sentido, el entrenador planea darle descanso a algunos jugadores habitualmente titulares para el partido de entre semana.

El primer cambio estaría en el arco: Washington Aguerre, figura del equipo en el empate sin goles ante Deportivo Maldonado, descansaría para dejarle su lugar a Sebastián Britos, arquero de vasta experiencia que ha respondido bien en cada ocasión que le ha tocado jugar.

En la línea de fondo no estará Mauricio Lemos e incluso es duda para el clásico: el zaguero se sintió antes del partido del sábado frente al Depor y es posible que la recuperación le demande más de una semana. Nahuel Herrera también es baja por lesión, por lo que los centrales del clásico seguramente serán Lucas Ferreira y Maxi Olivera, acompañados por Franco Romero si al final el DT opta por jugar con línea de tres.

En ese sentido, fuentes del club trasmitieron a Ovación que es probable que un zaguero juvenil tenga minutos o incluso sea titular para enfrentar a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay. Entre los nombres que pueden aparecer se destacan los de Ignacio López (20 años) y Máximo Machado (21). Ambos fueron titulares en el triunfo de Peñarol 1-0 sobre Albion de este lunes, por la sexta fecha del Torneo Clausura de Tercera División; el primero como central y el segundo como volante de contención e hizo el gol de la victoria.

#Tercera | Así Formó Peñarol frente a Albion en la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves. pic.twitter.com/IdIte3RzpL — PEÑAROL | Formativas (@FormativasCAP) August 24, 2026

Peñarol es el vigente bicampeón de la categoría con Julio Mozzo a la cabeza. Esta temporada también está en la disputa del título: está segundo en la Tabla Anual con 46 puntos, cuatro por debajo del líder Wanderers, que este lunes fue goleado 0-3 por Deportivo Maldonado.

Del equipo que jugó este lunes también se sumarán al plantel de Primera como mínimo dos jugadores más: Mateo Ureta (20, volante de contención) y Luciano González (20), delantero que estaba a préstamo en Defensa y Justicia pero regresó a mitad de año por falta de oportunidades. El artiguense dejó muy buenas sensaciones en la Copa de la Liga AUF del verano pasado y el club decidió cederlo por sobrepoblación en la delantera.

Pero como ahora Jonathan Rodríguez está desgarrado y seguramente Abel Hernández quede afuera de a convocatoria para el partido de este miércoles, se abre una puerta para que González tenga minutos oficiales en Primera, dependiendo de cuánto tiempo le de el DT a Matías Arezo y Facundo Batista.

Asimismo, los juveniles del club que más chances tienen de sumar minutos son aquellos que ya forman parte del plantel principal y han sumado minutos de manera esporádica. Ellos son Ignacio Alegre (20, lateral derecho), Kevin Rodríguez (20, lateral derecho), Tomás Olase (22, volante mixto), Stiven Muhlethaler (20, extremo), entre otros.

También está la posibilidad de que Julio Dagüer (18) tenga sus primeros minutos de la temporada en Primera División. El mediocampista jugó un solo partido con el primer equipo aurinegro: casualmente por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay 2025, 24 minutos en el triunfo 3-0 sobre IA Río Negro en San José. Llamativamente también es el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Uruguay en el siglo XXI (17 años, 7 meses y 18 días): jugó apenas 30" en el amistoso de la Celeste de Marcelo Bielsa frente a República Dominicana, en octubre 2025. También fue al Mundial 2026 como sparring de la selección.

También está la posibilidad de que juegue Brandon Álvarez (18): zurdo, extremo o delantero, jugó apenas 1' contra Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Apertura. En mayo iba a debutar como titular, pero fue descartado por una pubalgia que hasta hace poco lo mantuvo en sanidad. Ya ha vuelto a ser convocado, pero no ha sumado minutos.

Los que descansan pensando en el clásico

Como se mencionó anteriormente, Aguerre no estará en la convocatoria del partido frente a Torque, ya el titular sería Britos y probablemente el arquero suplente sea el juvenil Leandro Díaz, de gran año en Tercera y comienzo auspicioso en aquel torneo de verano con Primera.

También es probable que Maximiliano Olivera, Eduardo Darias, Javier Cabrera y Abel Hernández queden desafectados de la nómina para jugar ante Torque, simplemente para darles descanso y lleguen bien al clásico. Asimismo, lo más seguro es que tanto Eric Remedi como Leonel Jaime no disputen los 90 minutos, para no exponerse.

En el medio es probable que vuelva a aparecer Roberto "Indio" Fernández, quien no jugó el fin de semana por acumulación de amarillas. También que sumen minutos jugadores con menor rodaje, como Diego Laxalt (volvió a jugar el sábado tras el parate de mitad de año), Leandro Umpiérrez, Luis Angulo, Facundo Batista o Lucas Hernández.

Por último, en los laterales es casi un hecho que van a jugar los juveniles Brian Barboza y Thiago Espinosa.