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El País Ovación Fútbol

PSG 2-0 Liverpool por Champions: mirá los goles de Doué y Kvaratskhelia para que los franceses pegaran primero

El conjunto que dirige técnicamente el español Luis Enrique pisó fuerte en el Parque de los Príncipes y ahora viaja con una buena ventaja de cara a la vuelta de los cuartos de final.

El País
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08/04/2026, 17:52
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Désiré Doué festeja su gol ante Liverpool.
Désiré Doué festeja su gol ante Liverpool.
Foto: AFP.

París Saint Germain (PSG) superó a Liverpool por 2-0 en el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los goles del partido los hicieron Désiré Doué en el minuto 10 y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia a los 65 del segundo tiempo.

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De esta manera, el equipo que dirige técnicamente el español Luis Enrique consiguió una buena renta de cara al juego de vuelta que se llevará a cabo el próximo martes en Anfield, a partir de la hora 16:00, (ESPN y Disney+).

Primer tiempo

Achraf Hakimi con la pelota ante la marca de Jeremie Frimpong.
Achraf Hakimi con la pelota ante la marca de Jeremie Frimpong.
Foto: AFP.

Tan solo demoró diez minutos el París Saint Germain para romper la paridad en el marcador. Tras un tiro de Désiré Doué, la pelota se desvío en el zaguero Virgil van Dijk, lo que complicó al arquero Giorgi Mamardashvili y terminó siendo el 1-0 en el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

PSG estuvo cerca de estirar la diferencia en el tanteador. Luego de un pelotazo largo del portugués João Neves para que se fuera en velocidad Nuno Mendes por izquierda, llegó hasta el fondo, lanzó el centro rastrero para dejarlo mano a mano Doué con el golero Mamardashvili, pero lo ganó el georgiano para que Liverpool siguiera perdiendo por un solo gol.

Segundo tiempo

En el minuto 65 el conjunto que conduce técnicamente el español Luis Enrique comenzó a bajarle el martillo al juego de ida, ya que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia gestó una gran jugada, que le permitió ingresar al área gambetear al golero y definir con el arco libre. Un verdadero golazo para el 2-0 del PSG.

Previa

París Saint Germain llegaba al duelo en el Parque de los Príncipes como el claro favorito, ya que los dirigidos por el español Luis Enrique son los vigentes campeones de la Champions League y viene de eliminar sin muchas complicaciones al Chelsea por un global de 8-2.

Liverpool, por su parte, arribaba a la capital de Francia tras remarla más de lo esperado en los octavos de final ante el Galatasaray de Lucas Torreira. El conjunto británico cayó 1-0 en la ida y luego en la vuelta goleó 4-0.

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