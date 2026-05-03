Progreso vs. Cerro Largo en vivo por el Apertura: Gauchos y arachanes, rivales directos en la permanencia

Con muchos de los resultados de sus rivales directos vistos, Progreso recibe a Cerro Largo en el Parque Abraham Paladino (09:30 por DSports/Disney+/AntelTV y cableoperadores) por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

El Gaucho viene de perder sobre la hora frente a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini y necesita volver a ganar porque es uno de los equipos que está en zona de descenso. Para suerte de los dirigidos por Tabaré Silva, el equipo ya ha respondido bien ante rivales directos en La Teja. En la fecha 12 Progreso le ganó 2-1 a Wanderers como local, siendo el Bohemio otro de los equipos comprometidos, junto a Cerro.

Enfrente estará Cerro Largo, que viene de caer 1-0 ante Racing en el estadio Ubilla de Melo. La victoria del Cervecero posibilitó a posteriori el título de los de Sayago gracias a la derrota de Peñarol ante Wanderers. El arachán ya no está logrando hacerse tan fuerte de local y está cayendo en los promedios. Actualmente está a salvo, pero se encuentra solo siente puntos por arriba de la zona de descenso y arrastra una racha de cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas (Boston River y Racing) en sus dos últimas presentaciones.

Puede ser una fecha muy productiva para el que logre sumar porque rivales directos en el descenso han caído. Wanderers perdió 2-1 con Juventud, Cerro cayó 1-0 ante Deportivo Maldonado y Danubio, que también está cerca de la zona roja, fue goleado 3-0 por Liverpool.

Progreso vs. Cerro Largo: alineaciones probables

Progreso. A. Mehring; G. Trasante, H. Carroso, F. García, F. Kidd; A. Colombino, A. Pinheiro; F. de León, N. Fernández, N. López; M. Copelotti.

DT. Tabaré Silva.

Cerro Largo. P. González; A. Hernández, L. Correa, M. Fracchia, S. Franca; M. García, S. Assis, S. Marcel, A. Pandiani; D. Daguerre, T. Correa.

DT. Danielo Núñez.

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Pablo Llarena y Nicolás Piaggio

4º: Rubén Umpierrez

VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad