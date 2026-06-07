Progreso vs. Albion en vivo: el Gaucho, sin su gente, recibe al Pionero por la cuarta fecha del Intermedio
Desde las 10 horas de este domingo los equipos se miden en el Parque Paladino en la previa al parate por el desarrollo del Mundial 2026.
Progreso recibe a Albion en su casa aunque sin su público por la cuarta fecha del Torneo Intermedio. El encuentro comienza a las 10 horas de este domingo en el en el Parque Paladino y es el último previo al parate por el desarrollo del Mundial 2026.
La ausencia de su hinchada se debe a que el Gaucho fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF con un partido de inhabilitación de público local a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 23 de mayo en el encuentro frente a Montevideo City Torque, disputado en el Parque Paladino. La institución de La Teja comunicó oficialmente la resolución a través de sus redes sociales y confirmó que la medida se aplicará de forma inmediata.
Ambos sufren bajas por expulsiones: Federico Nieves no tendrá a Álvaro López, expulsado ante Montevideo City Torque, y Tabaré Silva no podrá contar con Santiago Viera, a quien le impusieron una sanción de cuatro partidos.
Así vamos nosotros 🔴🟡#ElGaucho pic.twitter.com/1JOzpFDZAC— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) June 7, 2026
𝗟𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻 📋— Albion Football Club (@albion_uy) June 7, 2026
En la mañana de hoy pic.twitter.com/ycNQ8hAxuI
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