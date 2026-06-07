Progreso vs. Albion en vivo: el Gaucho, sin su gente, recibe al Pionero por la cuarta fecha del Intermedio

Progreso recibe a Albion en su casa aunque sin su público por la cuarta fecha del Torneo Intermedio. El encuentro comienza a las 10 horas de este domingo en el en el Parque Paladino y es el último previo al parate por el desarrollo del Mundial 2026.

La ausencia de su hinchada se debe a que el Gaucho fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF con un partido de inhabilitación de público local a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 23 de mayo en el encuentro frente a Montevideo City Torque, disputado en el Parque Paladino. La institución de La Teja comunicó oficialmente la resolución a través de sus redes sociales y confirmó que la medida se aplicará de forma inmediata.

Ambos sufren bajas por expulsiones: Federico Nieves no tendrá a Álvaro López, expulsado ante Montevideo City Torque, y Tabaré Silva no podrá contar con Santiago Viera, a quien le impusieron una sanción de cuatro partidos.