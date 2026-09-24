Progreso anunció obras en el Paladino con la colocación de red lúminica, ampliación de aforo y complejo juvenil

Progreso "vive, lucha y crece", así anunció el club el plan de obras que se harán en el club con las ganancias obtenidas tras consagrarse campeones de la Copa de la Liga 2026 en verano. Mientras pelea de manera milagrosa la categoría, el club de La Teja dio a a conocer un importante plan, crecimiento patrimonial y mejoras en su infraestructura.

En primer lugar, bajo el título de "Obras en el Paladino", el club proyecta la construcción en el Estadio Abraham Paladino de un gimnasio cerrado de 220 metros cuadrados, oficinas y un entrepiso con vistas a la cancha, un espacio exterior de activación, y la adecuación de los vestuarios junto con obras complementarias de servicio.

Proyecto de obras de Progreso, con los fondos obtenidos tras consagrarse campeones de la Copa de la Liga 2026. Foto: Progreso.

En segundo término, en cuanto al crecimiento patrimonial y complejo deportivo, la institución destaca la adquisición de un terreno propio de aproximadamente dos hectáreas. Esta propuesta consolida un espacio para la preparación integral de las categorías juveniles y fortalece el patrimonio del club, contemplando una cancha de fútbol 11 con césped sintético de 105 x 68 metros cuadrados, vestuarios para planteles y árbitros, servicios complementarios y áreas de apoyo, así como espacios destinados al entrenamiento, formación y desarrollo, con una ejecución estimada de cuatro meses.

Si bien su aprobación depende de regularizar una situación histórica ante el BPS y la DGI, el proyecto cuenta con financiación a través de fondos otorgados por el Programa de Desarrollo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Asimismo, se encuentra en proceso de regularizar una situación histórica con el BPS y la DGI para su total aprobación, siendo este proyecto financiado a través de fondos otorgados por el Programa de Desarrollo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Red lumínica

Imágenes meramente ilustrativas del proyecto de iluminación.

Finalmente, en materia de iluminación y capacidad, se llevará a cabo la colocación de una red lumínica mediante la instalación de un sistema de iluminación LED en el Estadio Abraham Paladino, el cual contará con cuatro torres de 25 metros aprobadas para competiciones locales y preparadas para cumplir con la normativa de Conmrbol.

A esto se le suma la ampliación del aforo con una nueva grada bajo la reglamentación vigente, brindando mayor comodidad y seguridad para los hinchas y cumpliendo con los requisitos necesarios para recibir a todos los equipos del fútbol uruguayo. Estas intervenciones de iluminación y aforo están financiadas con los fondos aprobados por la AUF correspondientes al nuevo contrato de derechos de televisión.