Preocupación en Peñarol por el fuerte golpe de Leonel Jaime a días de un partido clave con Torque

Se terminaba el partido en el Estadio Centenario y Peñarol no encontraba los caminos al segundo gol, que rompiera la igualdad del marcador y le diera los tres puntos que necesitaba para mantenerse en la cima de la Tabla Anual. Pero por un instante la atención de todos los aurinegros pareció alejarse del partido y concentrarse en el argentino Leonel Jaime, que luego de una fuerte caída contra el piso y golpe en la cadera, quedó notoriamente dolorido y pidió el cambio.

Iban 89 minutos cuando Diego Aguirre apuró la última variante que por fortuna se había guardado y mandó a la cancha a Ignacio Alegre, y el joven lateral remplazó a Jaime para terminar el partido. Luego llegó el gol agónico y desahogo de todo Peñarol, pero ya sin el joven formado en River Plate argentino en la cancha.

“Se golpeó en la última jugada y hay que esperar a mañana, es un golpe, no te puedo decir más nada”, señaló el entrenador en zona mixta una vez terminado el partido. Como siempre, la Fiera intentó sacarle trascendencia a una situación por el momento incierta, pero que generó preocupación por los gestos de dolor que el futbolista hizo al retirarse del campo de juego.

Había ido a disputar una pelota dividida sobre un costado de la mitad de la cancha cuando en el cruce con un futbolista de Boston River terminó cayendo al suelo, con violencia sobre su cadera. Pese a la desesperación del equipo por encontrar el segundo gol, se quedó un minuto tendido en el césped y fue la señal que dio a entender al banco de suplentes que no se trataba de un simple golpe.

Luego de una dura caída, Leonel Jaime salió notoramiente afectado de la cancha. pic.twitter.com/EpUseG1Gd8 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 27, 2026

Se incorporó con dificultad y permaneció unos dos minutos más en la cancha, pero al mínimo esfuerzo por intentar correr un balón quedó parado contra la banda. Caminó la cancha unos segundos más hasta que Aguirre tomó la decisión inmediata de sustituirlo. Se pudo ver como salió de la cancha con lágrimas en los ojos y se recostó en la zona del banco de suplentes, dando señales de fuerte dolor.

Se le harán los estudios correspondientes en las próximas horas para descartar alguna lesión, pero el tiempo apremia porque el miércoles el Carbonero juega un partido determinante contra Montevideo City Torque, líder del Clausura. Y querrá contar para entonces con el futbolista cero falta a nivel de la Liga AUF Uruguaya desde su llegar a Uruguay.