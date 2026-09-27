Cómo quedaron las tablas tras la victoria de Peñarol y derrota de Torque: Clausura, Anual y Descenso

Peñarol le ganó a Boston River en los descuentos y ya es el gran ganador de la octava fecha del Torneo Clausura, pese a que todavía restan cuatro partidos por disputarse entre domingo y lunes. Porque además perdieron Racing y Montevideo City Torque, dos rivales directos en la lucha por el título de campeón uruguayo.

La jornada del sábado empezó con la derrota de la Escuelita de Sayago en La Teja: un gol en los descuentos de Nahuel López le dio el triunfo 2-1 a Progreso en la hora. Antes había abierto el marcador Maximiliano Juambeltz, mientras que Esteban Da Silva había marcado el empate para Racing.

Con este resultado, el equipo de Cristian Chambián cedió terreno en la Anual, mientras que el Gaucho del Pantanoso sigue dando batalla en la Tabla del Descenso, pese a ser el último de esa clasificación y por lo tanto el más comprometido para perder la categoría a fin de año.

Nahuel López festeja el agónico triunfo de Progreso ante Racing, por el Torneo Clausura. Foto: @LigaAUF.

Más tarde jugaron Cerro Largo y Nacional en Melo, donde fue victoria tricolor por 2-0 con goles de Tiziano Correa y Maximiliano Gómez. Pese a la seguidilla de resultados adversos que atravesó, el equipo de Daniel Carreño hilvanó dos triunfos consecutivos que lo mantienen en la conversación, al menos para dar pelea en el Clausura.

Maxi Gómez celebrando su gol con Nacional para sentenciar el 2-0 contra Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

En el Estadio Centenario el Carbonero consiguió un trabajoso pero muy valioso triunfo agónico sobre el Sastre, que encadenó cuatro derrotas consecutivas y se hunde en todas las tablas. El zaguero Lucas Ferreira abrió la cuenta con un gol de chilena, lo empató Francisco Bonfiglio para el Sastre y en la hora Abel Hernández voló en palomita para ganar de cabeza en el área rival y convertir un gol que valió tres puntos vitales para el Manya.

Peñarol lidera en solitario la Tabla Anual con 58 puntos y también se puso a tiro en el Clausura, porque ahora es el único escolta de Torque y los separan apenas tres puntos. El próximo miércoles juegan su partido pendiente desde la primera fecha y en caso de que ganen los aurinegros treparán a la cima junto a los Ciudadanos.

Abel Hernández celebra su gol agónico a Boston River en el Centenario. Foto: Leo Mainé

A última hora jugaron Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado en el Estadio Charrúa, y el equipo visitante se llevó una contundente victoria por 2-0 con goles de sus dos delanteros: Christian Tabó y Renato César. El equipo de Marcelo Méndez perdió el invicto de seis victorias que encadenó en este Clausura.

Christian Tabó (Deportivo Maldonado) celebra un gol a Montevideo City Torque. Foto: @maldosad

Así está la Tabla del Clausura 2026

Así está la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026