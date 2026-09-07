Polémica en el cierre del Liverpool-Boston River: Feres cobró penal, lo anuló vía VAR y expulsó a Martín González
El equipo de Jorge Fossatti ganó 1-0 con gol de Federico Martínez y pasó a ser el único líder el Torneo Clausura tras la quinta fecha.
Insólito final se vivió en el partido entre Liverpool y Boston River de este domingo en el Parque Alfredo Víctor Viera. El negriazul de Jorge Fossatti ganó y es único líder tras cinco fechas del Torneo Clausura, pero no sin antes un desenlace polémico en el que el árbitro Javier Feres fue protagonista.
El partido se abrió a los 73 minutos por un gol de Federico Martínez, que primero no lo pudo festejar porque el primer juez de línea levantó el banderín, pero el VAR corrigió y validó el tanto, ya que el delantero estaba un metro adelantado.
Boston River empujó sobre el final y tuvo dos chances claras en la cabeza y luego pies de Nicolás Siri, y se ilusionó con un empate agónico cuando el defensor negriazul Enzo Castillo tocó la pelota con la mano adentro del área y el árbitro principal no dudó en señalar el punto penal y sancionar la pena máxima. Había adicionado cinco minutos de descuento y la mano se produjo bastante pasados los 95'.
Pero a los pocos segundos, seguramente advertido por sus colegas Antonio García y Santiago Fernández desde la cabina del VAR, salió corriendo directo a la pantalla para revisar la incidencia. En ese momento, la situación se salió de control.
Primero se vio a Fossatti, entrenador negriazul, correr furioso hacia el árbitro, pero frenó justo cuando Feres se dio media vuelta y le mostró la tarjeta roja directa al zaguero del Sastre, Martín González. El futbolista venía persiguiendo al árbitro y posiblemente le dijo algo que Feres no perdonó.
Los jugadores del Sastre, entendiendo que la mano había sido clara, siguieron protestando alrededor del juez, pero él se dispuso a ver la jugada en la pantalla. Tras una breve revisión, Feres se dio media vuelta e hizo el gesto con las dos manos de que, finalmente, no fue penal.
Los jugadores del Sastre explotaron y los negriazules celebraron, porque a pesar de que el balón había pegado notoriamente en la mano, entendían que no había intención.
Luego del partido, el propio Enzo Castillo declaró: "La tenía pegada al cuerpo, sabía que no era mano".
NO FUE PENAL PARA BOSTON RIVER CONTRA LIVERPOOL— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) September 7, 2026
Sobre el final del partido, el árbitro Javier Feres sancionó la pena máxima para el Sastre, pero dio marcha atrás en su decisión tras revisarla en la cabina.#LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/ny9YcmPp2z
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