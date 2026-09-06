Liverpool 0-0 Boston River en vivo: el negriazul de Fossatti quiere recuperar la punta del Clausura

El Liverpool de Jorge Fossatti viene invicto en cuatro fechas del Torneo Clausura, pero ayer perdió la punta con un Montevideo City Torque también viene entonado. Los negriazules ganaron los primeros tres partidos y empataron el último ante Cerro Largo, pero como los Ciudadanos —que ganaron cuatro partidos— tienen una fecha pendiente con Peñarol, tienen la oportunidad de quedar nuevamente como líderes únicos del último torneo corto del año.

Enfrente aparece Boston River, que llega con dos victorias y dos empates en cuatro fechas, pero alejado de sus objetivos en la Tabla Anual producto de un flojo primer semestre. Necesita una victoria para seguir trepando en todas las tablas e ilusionarse con la clasificación a una copa internacional, que hoy parece lejana.

El partido en el Parque Alfredo Víctor Viera y comienza a las 19:30 horas, con el arbitraje de Javier Feres y Antonio García en el VAR. Se puede ver a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Liverpool - Boston River

Día: domingo 6 de setiembre.

Hora: 19:30

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Horacio Ferreiro y Ernesto Hartwig

Cuarto: Marcelo García

VAR: Antonio García y Santiago Fernández