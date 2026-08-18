Perchman: "No elegí a Carreño, apoyé; me parece que valía la pena esperar a Bava hasta el clásico, me quedé solo"

En medio de la crisis de Nacional y tras anunciar a Daniel Carreño como nuevo entrenador del club, el vicepresidente Flavio Perchman pidió disculpas al hincha, habló de la designación del nuevo DT y opinó sobre varias de sus decisiones como directivo tricolor.

"Tenemos que pedir perdón a la gente y a la hinchada, porque si bien intentamos que las cosas salgas bien, peor no podría haber salido, con respecto al presente. Cuesta tener un diagnóstico claro, creo que el plantel está capacitado para jugar en Nacional pero no están saliendo las cosas", expresó este martes en La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

Y se desmarcó con la elección del entrenador: "Me quedé muy solo en eso, me parece que valía la pena esperar a Jorge Bava hasta el clásico. También entiendo que no fue un accidente lo de Boston si volvés a perder con Racing".

Jorge Bava en su presentación como DT de Nacional. Foto: Leo Mainé

En esta misma línea, añadió: "Yo no lo elegí (a Daniel Carreño) pero apoyé la decisión del presidente. Mi candidato número uno era Sebastián Abreu, sabiendo que era complicado salir de México, y si no se podía pensé que Diego Monarriz debía ser el DT hasta fin de año. Me daba la sensación de que había hecho una gran campaña en Juventud y nunca entendí su salida de Danubio".

Perchman confesó que así como le dolió mucho la salida de Jadson Viera también le sucedió con la de Jorge.

Consultado por la posibilidad que se manejó de que Rafael García, DT de Tercera, se hiciera cargo del equipo, explicó: “Se había planteado que el técnico que llegara no 'se comiera' el clásico en seguida. Lo había propuesto el oficialismo, lo propuso Tony Palma, y tenía buena aceptación. Pero Carreño quería agarrar hoy mismo, es válido que el DT que llegó dijera si quería llegar en esa condición”.

Sobre su gestión, expresó: “Si no ganamos ni este año ni el que viene, se termina mi etapa en el club”.

El presidente de Nacional Ricardo Vairo junto al vicepresidente Flavio Perchman. Foto: Estefanía Leal.

“Yo estoy muy contento con la gestión de Ricardo, pero tenemos improntas distintas. Yo soy más de apuntar a más y después vemos. Él es más estructurado. Yo soy más anárquico y me cuesta más trabajar en equipo”, sostuvo.

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